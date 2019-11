I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un weekend particolarmente gustoso quello che sta per arrivare. Sarà il profumo di cioccolato a caratterizzarlo, con una serata speciale, la Ciocconight: e poi anche tanto teatro, prime visioni al cinema, i mercatini di Natale che fioriscono in città, musica dal vivo e appuntamenti per bambini.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

Piazza XX Settembre diventa la zona più dolce di Bologna da giovedì 21 a domenica 24 novembre. Saranno 65 gli espositori, il 25% in più dello scorso anno, quasi il triplo rispetto al 2017. Presenti le star della pasticceria e della gastronomia artigiana: Gino Fabbri, Francesco Elmi, Andrea Tedeschi, Marco Balboni e Max Poggi. E per la Ciocconight arriva la comicità di Zelig.

"La Menzogna" al Teatro Celebrazioni il 22 e 23 novembre 2019 con Serena Autieri . In questo vaudeville contemporaneo Florian Zeller mette alla prova la sua abilità con infinite varianti sui temi del desiderio, del tradimento, della verità e della menzogna. Due coppie di amici, una cena organizzata dopo molto tempo e un improvviso malessere strisciante.

Cetto C’è, senzadubbiamente. Antonio Albanese torna al cinema. A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque (Antonio Albanese) si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità...

Domenica 24 novembre tornano in Piazza VIII Agosto i Mercati Petroniani e oltre alle bancarelle ci saranno anche animazioni e intrattenimento: si parte dalle 8.00 e si va avanti fino alle 20.00. E il clima è già natalizio...