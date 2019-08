I 7 eventi da non perdere questo weekend

Cosa fare questo weekend a Bologna? Ecco qualche buona idea per trascorrere pomeriggi e serate in città!

1. Fil Rouge Quintet alle Serre dei Giardini Margherita

Sabato 24 agosto "Fil Rouge Quintet" alle ore 21:30 alle Serre dei Giardini Margherita per Live in Serre. Il progetto Fil Rouge Quintet nasce nel 2015 dall’intesa emotiva di due donne, la cantante e la pianista, che traducono rispettivamente in versi e musica il loro “mood” malinconico e allo stesso tempo grintoso ed energico. Il tutto è colorato dall’incisività della tromba, dai ritmi cadenzati della batteria e dalla profondità delle note del contrabbasso.

2. A tu per tu con Zap & Ida: l'illustrazione in Piazza Verdi

Venerdì 23 agosto "A tu per tu con Zap & Ida" alle ore 21:30 in Piazza Verdi: una vita dedicata all’umorismo e al buonumore. Zap disegna in diretta alcuni soggetti tratti dalle 60 tavole illustrate del WIKIBOLARIO alternandoli alla 'recitazione' di alcuni termini per ogni lettera. Gratuito

3. Colora Piazza Verdi: pennelli e tempere per dare un tono alla città

Sabato 24 agosto "Colora Piazza Verdi" alle ore 17:00 in Piazza Verdi. Per piccoli e grandi, un momento di collettività durante il quale dipingeremo in Piazza con pennelli e tempere. Un lungo rullo di carta sotto i portici di Via Zamboni sarà la linea guida della nostra rigenerazione urbana. Evento gratuito senza obbligo di prenotazione, passa e lascia un segno.