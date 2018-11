I 10 eventi da non perdere questo weekend

E' senza dubbio il weekend nel quale la città si accende di atmosfere natalizie: si accende l'albero in Piazza Nettuno, aprono i maggiori mercatini...a un mese esatto dal 25 dicembre insomma, siamo già in pieno clima di festa. In linea con la solita vasta e varia offerta culturale del fine settimana c'è tantissimo da fare per chi ama la musica live, i teatri e le sagre...

Sarà ancora più ricca l’edizione autunnale de Il Mondo Creativo 2018, dal 23 al 25 novembre a BolognaFiere. La manifestazione dedicata alla creatività e alla fantasia da più di dieci anni è uno degli appuntamenti italiani leader nel settore dell’handmade, un evento imperdibile per una full immersion di shopping creativo con proposte di prodotti, novità e tendenze.“

Apre i battenti l'evento natalizio ospitato da Piazza Minghetti: tante casette artigiane, tante degustazioni tutto d'Oltralpe.

Sabato 24 novembre alle 18.30, in piazza Nettuno, il sindaco di Bologna Virginio Merola, parteciperà all'accensione delle luci del tradizionale albero di Natale. Subito dopo saranno accese anche le luminarie di strade e piazze del centro.