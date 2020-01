Un fine settimana molto movimentato. Non è solo il weekend delle Elezioni Regionali (come ben tutti sappiamo si vota domenica 26 gennaio), ma è anche quello di Arte Fiera e di conseguenza degli eventi Art City e della notte bianca dell'Arte, Art White Night. Fra vernissage, installazioni, esposizioni e performance si prospettano insomma due giorni fitti e interessanti. Cinema, teatro, locali, musical, musica classica e spettacoli per bambini.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Arte Fiera 2020: la 44ma edizione vadal 24 al 26 gennaio 2020. Sotto la direzione artistica di Simone Menegoi, alla guida della manifestazione per il secondo anno del suo mandato, la Fiera prosegue il suo percorso all’insegna dell’innovazione negli schemi espositivi e della qualità delle proposte. Appuntamento neo padigioni della fiera.

Si svolge dal 17 al 26 gennaio 2020 l'Art Week che segna l'ottava edizione di ART CITY Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in concomitanza di Arte Fiera.

La notte bianca dell'arte arriva puntuale, come ogni anno, il sabato sera. Poco dopo la chiusura della Fiera le decine di migliaia di appassionati potranno scegliere fra una gamma vastissima di appuntamenti di ogni genere, ospitati nelle più diverse tipologie di spazi pubblici e privati. Fin dal principio, infatti, la peculiarità di ART CITY WHITE NIGHT è stata quella di proporre l’arte non solo in gallerie e musei, ma anche in locali, negozi, osterie, caffè, eccetera. L'appuntamento è dunque sabato 25 gennaio 2020. Tutti invitati, nessuno escluso! ART CITY WHITE NIGHT è realizzato da BolognaFiere in collaborazione con il Comune di Bologna - Dipartimento Cultura e Promozione della Città e gli operatori commerciali e culturali bolognesi.

Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount uscito nelle sale nel 1990, Ghost - Il musical è stato riscritto per il teatro dallo stesso Bruce Joel Rubin che vinse l'Oscar per la sceneggiatura del film. L'amore che non conosce confini spazio temporali prenderà corpo, questa volta a teatro, con Sam, interpretato da Mirko Ranù, e con Molly, interpretata dalla promettente Giulia Sol.