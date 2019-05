I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un fine settimana molto denso quello che sta per arrivare. Oltre all'appuntamento con le elezioni Europee e, in 46 comuni del bolognese, anche con quelle amministrative, c'è la Strabologna, apre la mostra dedicata a Vivaldi, va in scena il musical Chicago, si celebra uno dei cinque sensi e scende la Madonna di San Luca!

Ecco i 10 eventi da non perdere:

Arriva dal 24 maggio al Teatro Duse di Bologna una delle migliori partiture della coppia di autori Kander&Ebb, Chicago, il musical americano con il più alto numero di repliche che sia mai stato rappresentato sia a Londra che a Broadway. Lo spettacolo ha debuttato nel 1975 anno in cui è andato per la prima volta in scena un altro capolavoro che ha segnato la storia del musical: A Chorus Line. Con la regia di Saverio Marconi, la direzione musicale di Shawna Farrell e le coreografie di Gillian Bruce, Chicago è il secondo titolo della VII edizione di A Summer Musical Festival, organizzato dalla Bernstein School of Musical Theater. Assimilati la grandezza del musical di Bob Fosse e la pluripremiata versione cinematografica di Rob Marshall, il regista Marconi riporta in Italia questo capolavoro facendolo suo in una versione che sta a metà fra l’essenzialità del musical e la ricchezza del film.

La Madonna di San Luca "scende" il 25 maggio 2019: alle 18.00 a Porta Saragozza l’arcivescovo Matteo Zuppi darà il via alla processione che arriverà alla cattedrale di San Pietro. Qui resterà fino a domenica 2 giugno, quando tornerà "a casa" a San Luca.

Domenica 26 maggio 2019 torna la StraBologna, una grande festa della città adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio. Quest’anno l’evento avrà una durata di 3 giorni. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio sarà possibile trovare in Piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner. Come da tradizione, sabato 25 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10:30, si partirà da via Rizzoli per vivere insieme la 40esima edizione della StraBologna.