I 10 eventi da non perdere questo weekend

Teatro, musica, spettacoli per bambini e mostre. Come trascorrere il weekend? Da venerdì a domenica una serie di appuntamenti da non perdere e ce n'è un po' per tutti i gusti. Alla vigilia della settimana di Arte Fiera sono già state inaugurate delle esposizioni inserite nel programma di ArtCity 2019.

1. Massimo Lopez e Tullio Solenghi show

Da venerdì 25 gennaio a sabato 26 gennaio "Massimo Lopez e Tullio Solenghi show" al Teatro Il Celebrazioni con la Jazz Company | Il Celebrazioni – Stagione 2018/19 (ore 21.00). Dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco, accompagnati dalla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio. Lo show di cui Lopez e Solenghi sono interpreti ed autori è un mix di imitazioni, scketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni con gli spettatori con cui due "vecchie volpi da palcoscenico" si offrono al pubblico con la spassosa ed emozionale empatia che da sempre li contraddistingue. Quasi due ore di esilaranti cammei come l'incontro tra papa Bergoglio e papa Ratzinger, il duetto musicale di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello di Dean Martin e Frank Sinatra che ha riscosso un enorme successo nella puntata natalizia di "Tale e Quale Show". Ed è proprio grazie allo show televisivo che i due artisti hanno deciso di tornare in scena. «In sede di scrittura e composizione del tutto, l'idea dominante è stata subito quella di riappropriarci del nostro marchio di fabbrica che ci ha contraddistinto fin dall'esordio col Trio, coniugandolo su nuovi contenuti. Il divertimento è predominante, ma non mancano momenti di profonda emozione, come quello in cui ricordiamo Anna e l'applauso che ne scaturisce ogni sera sembra non finire mai.»

2. Taranta Night e concerto Mascarimirì

Venerdì 25 gennaio "Taranta Night e concerto Mascarimirì" alle ore 20:30 presso il Mercato Sonato

Taranta Night e Workshop di pizzica e concerto MASCARIMIRì

Per il format Taranta Night, dedicato alla musica popolare e le danze del Sud Italia:

Alle 20.30: Workshop ‘La pizzica pizzica del Salento’ con le insegnanti della compagnia Tarantarte.

Il laboratorio è aperto a tutti anche a bambini (se accompagnati da almeno un adulto)

Per info e prenotazioni: scuola@tarantarte.it

Iscrizione: 5 euro

Alle 22.00 – Concerto della band Mascarimirì

Il progetto Mascarimiri nasce nel 1998 quando Claudio ‘Cavallo’ Giagnotti e Cosimo Giagnotti (fratelli di origine Rom) decidono di lasciare l’esperienza di Terra de Menzu, una delle prime formazioni che, all’inizio degli anni Novanta, ha contribuito alla rinascita della musica tradizionale salentina. Tra il 1999 e il 2003 il progetto musicale diventa più forte e maturo, creando il nuovo sound: ‘Punk-Dub Tarantolato Salentino’ che innesta al patrimonio tradizionale tecniche fino ad allora estranee alle sonorità della musica tradizionale. Nel 2019 i Mascarimiri pubblicheranno il nuovo singolo ‘Nou’ e il loro undicesimo album. Il live, dal titolo ‘Tradizionall’ racchiude pizziche dal sapore arabo-andaluso, tammurriate elettro gipsy e tarantelle punk tarantolate, continuando l'idea artistica della ‘Tradinnovazione’, partita nel 1998.

A seguire dj set.

Ingresso solo concerto: 5 euro + Tessera Arci 2018/19

3. "Cadono lacrime dalle nuvole"

Domenica 27 gennaio "Cadono lacrime dalle nuvole" alle ore 11:00 al Teatro Comunale - Foyer Respighi. Spettacolo di teatro-danza in occasione della Giornata della Memoria. Claudia Rota regia. Musiche di Johann Sebastian Bach, John Williams, Zbignew Preisner, Abel Korzeniovski, Herman Yablokoff, Max Richter, Antonio Vivaldi, Rolf Leland, Evanthia Reboutsika, André Ocholdo, Mikis Theodorakis.