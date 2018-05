I 12 eventi da non perdere questo weekend

Un fine settimana particolarmente ghiotto quello del 26 e 27 maggio. Bologna sboccia di eventi interessanti e adatti a tutti: la musica fa da traino, poi ci sono le sagre e le rievocazioni storiche, alle quali aggiungiamo il gusto per il vino a chilometro zero (le cantine aprono per le degustazioni!) e per lo street-food.

Ecco i 12 eventi da non perdere:

1. BIAGIO ANTONACCI LIVE ALL'UNIPOL ARENA

Il gran finale del suo tour è proprio a Bologna, il 26 maggio all’Unipol Arena. “E’ per me una grande gioia terminare il tour con un gran finale proprio nella città dove abito – annuncia Biagio Antonacci entusiasta – non sarà un semplice live ma una bella festa dove canterò con tutta la città per celebrare il successo di questo straordinario viaggio per l’Italia”.“

2. "SMELL" IL FESTIVAL DELL'OLFATTO

"Smell - Festival dell’Olfatto": un evento unico nel panorama italiano che si propone di diffondere la cultura dell’olfatto come mezzo per promuovere lo sviluppo sensoriale della persona, impadronirsi di nuovi linguaggi espressivi e di competenze legate a una sfera percettiva poco esercitata, ma che sempre più sta diventando oggetto di interesse in molti ambiti disciplinari. dal 24 al 27 maggio 2018

3. "LA SAGRA DELLA BADESSA"

Da venerdì a domenica a Ozzano va in scena 'La Sagra della Badessa', rievocazione storica con cena medievale, spettacoli, mostre, sfilate. La manifestazione, famosissima, è giunta alla sua 32a edizione.

4. TREKDAYS

Domenica 27 maggio tornano i #trekdays di Decathlon con un percorso che va dal passo della Futa alla Madonna Dei Fornelli, ovvero la terza tappa della Via Degli Dei in versione "reverse".