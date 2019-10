I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un fine settimana da vivere fra teatri, club, Appennino e festival: ma sono tanti anche gli appuntamenti per i più piccoli e davanti al grande schermo. Per i più golosi di sono le sagre enogastronomiche sparse per il territorio bolognese, mentre i nottambuli gradiranno le proposte dei locali più "in". Fervono intanto i preparativi per la mostruosissima notte di Halloween, che il 31 ottobre popolerà la città di vampiri, zombie e...feste!

«Si riparte - ha scritto Fiorella sui suoi profili social - "Personale" è il titolo del nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. Avrò modo più avanti di raccontarvi cosa sta dietro a questa parola: "Personale"». E il momento è arrivato: appuntamento al Teatro EuropAuditorium.

Tartufesta compie 30 anni e torna ad animare le vie del centro di Sasso Marconi con cinque giorni di festa dedicati al "re tartufo" e alla sua corte di prodotti tipici d'autunno. ll 26 e 27 ottobre si parte e il centro storico si anima con la mostra mercato del tartufo bianco, accompagnato dagli altri prodotti dell'Appennino: castagne, funghi, formaggi, salumi, miele, dolci montanari, vino e olio extra-vergine d’oliva delle colline sassesi.

Gender Bender: il festival internazionale del Cassero LGBTI. Da mercoledì 23 ottobre a domenica 3 novembre Gender Bender, in luoghi vari. Torna a Bologna dal 23 ottobre al 3 novembre 2019 Gender Bender, il festival internazionale prodotto dal Cassero LGBTI Center con la direzione artistica di Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli.