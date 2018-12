Gli eventi da non perdere questo weekend

Il fine settimana che anticipa il Capodanno: che fare? Teatri, cinema, eventi per bambini e tanta musica. Ecco qualche idea.

Intorno all’appuntamento fisso con la festa di fine anno in piazza Maggiore, dal 28 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019, Dancin’Bo propone un ricco calendario di eventi per portare tra la gente l’allegria e la bellezza del ballo in tutte le sue forme.

Il musical che racconta del meraviglioso viaggio a bordo del pullman rosa "Priscilla"...una storia da Oscar sul palco di uno dei nostri teatri.

3. Lo Schiaccianoci al Teatro Comunale

Sabato 29 e domenica 29 dicembre Balletto fantastico in due atti su musiche di P. I. Čajkovskij, liberamente ispirato al racconto Der Nussknacker und der Mäusekönig di E.T.A Hoffmann. Balletto natalizio per eccellenza Lo Schiaccianoci nella rivisitazione del Balletto di Milano è un tripudio di gioia e colori.

Grande importanza è riservata alla caratterizzazione dei personaggi che vivacizzano la scena e a condurre la vicenda, tra giochi di prestigio e inaspettate gag con il dispettoso Fritz, è un eccentrico Drosselmeyer che accompagnerà Clara nel suo sogno animato da topi e soldatini. Si tratta di un balletto brillante e ricco di verve per celebrare la gioia e l’incanto del periodo natalizio con il gusto di oggi.