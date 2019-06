I 10 eventi da non perdere questo weekend

L'ondata di caldo è arrivata, ma noi, da bravi surfisti la cavalchiamo rinfrescandoci con buona musica, locali all'aperto, cinema e rassegne estive free entry sparse in vari luoghi della città. Già di base le programmazioni per tutta la bella stagione sono tantissime, ecco alcuni appuntamenti da tenere d'occhio: Biografilm Park al Parco del Cavaticcio, Kilowatt Summer - L'estate alle Serre dei Giardini Margherita, Montagnola Republic - L'estate al Parco della Montagnola, Zola Jazz and Wine: musica e buon vino, binomio perfetto, Arena Puccini: il calendario delle proiezioni, Cineporto BOFF: il programma al Parco 11 Settembre, Botanique: musica e serate ai Giardini di via Filippo Re.

Sesta edizione della Notte Viola in via Emilia Ponente, che per una sera diventa pedonale e lascia spazio a negozi aperti, musica e intrattenimento per tutti. Un'occasione buona per vivere i quartieri di Bologna in un momento di festa.

Un fine settimana con il naso all'insù e lo sguardo rivolto al maxi-schermo di Piazza Maggiore. Venerdì l'appuntamento è con Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, che sarà presente per introdurre il film. Sabato è la volta di "Il Piacere" (Le plaisir, Francia/1951) di Max Ophüls (97') introdotto da Nicolas Seydoux e domenica 30 giugno "Lezioni di piano" (The Piano, Nuova Zelanda-Australia-Francia/1993) di Jane Campion (121'), introduce Jane Campion.

"Condividi l'orto": una giornata di sapori, suoni e sensazioni. Visite guidate, degustazioni, esibizioni musicali, lezioni di yoga. Ci sarà tutto questo e tanto altro nella giornata organizzata per contribuire alla raccolta fondi destinata al progetto di riqualificazione dell’Orto Botanico dell’Università di Bologna.

J-Ax sul palco con agli Articolo 31: al Bologna Sonic Park. In occasione dei 25 anni di carriera, J-Ax ritorna sul palco assieme agli Articolo 31, il gruppo che ha fatto la storia dell'hip-hop italiano, per un viaggio esplosivo tra passato e presente.

Letteratura, cooking show, teatro, intrattenimento, laboratori per grandi e bambini, divertimento, musica e naturalmente buon cibo: è la ricetta di Condimenti, il festival di cibo e letteratura ideato sette anni fa da Belinda Gottardi, da pochi giorni riconfermata sindaco di Castel Maggiore.

Ad aprire in musica le serate al Battiferro saranno i Bleecker Street, un trio acustico che fa uno straordinario tributo a Simon and Garfunkel. Lo stesso nome del gruppo nasce da un pezzo scritto nel 1964 dal popolare duo folk statunitense. Bleecker Street è il nome di una strada del Greenwich Village, a New York. Prende il nome da una famiglia - quella dei Bleeckers - che possedavano una fattoria in quella zona, agli inizi del 1800. Le periferie del mondo si somigliano, così le storie cantate di una periferia urbana americana incontrano un quartiere che con questa periferia ha molto in comune: il Quartiere Navile...

Da sabato 29 giugno a domenica 30 giugno. Muri di Versi è un Festival di comunità, un esperimento di socialità poetica in cui gli spazi urbani e l’Io del passante si incontrano, si riconoscono e stringono un patto d’intesa creativa; una due giorni di confronto fruttuoso fra città e cittadino, fra “costruzione” e individuo, tra strade cementose e percorsi interiori. Muri di Versi crede che “la casa della poesia non avrà mai porte” [AM] e cerca, ogni anno di più, di superare le logiche note e obsolete che vogliono la Poesia adatta solo a un pubblico e a situazioni predefinite e circoscritte.

Sabato 29 giugno "Battaglia dell'8 agosto 1848 (prima giornata)" in luoghi vari, a Bologna. Una grande rievocazione storica in Bologna, dedicata all'episodio più importante del Risorgimento bolognese, la giornata d'agosto in cui furono cacciati gli austriaci dalla città. A cura dell'Associazione 8cento in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento.

Sabato 29 giugno "Telp & Samanta" alle ore 19:00 per La Collina delle Meraviglie. "Telp & Samanta", il clown Telp che presenta il nuovo numero del clown giocoliere più piccolo al mondo ma.. inaspettatamente Telp conosce Samanta.. e tutto cambia..

Sabato 29 giugno "Capsula Design Market" a Kilowatt Summer, dalle 17.00 alle Serre dei Giardini Margherita. Capsula è il design market all’aria aperta in cui creativi di ogni tipo – fashion design, accessori, bijoux, arredamento, illustrazione e tanto altro – mostrano le proprie creazioni ad un pubblico attento e curioso. Capsula è parte di KilowattSummer, rassegna estiva fatta di musica, festival, cinema, letteratura, arte, laboratori, attività per i bambini curata da Kilowatt all’interno dello spazio rigenerato delle Serre dei Giardini Margherita.