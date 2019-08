Birra, musica, teatro e tanta estate ancora in città, nonostante per molti le vacanze siano finite. Ecco qualche suggerimento su come trascorrere questo ultimissimo fine settimana di agosto.

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

1. Imola Beer Festival

Fiumi di birra, tanta musica e uno stand gastronomico da leccarsi i baffi sono gli ingredienti giusti dell’Imola Beer Festival in programma, da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre, al Centro Sociale «La Stalla» di Imola. L’evento, ideato e curato dagli stessi gestori del Centro Sociale in collaborazione con l’associazione imolese Bof che da quest’anno ne cura il bar all’interno, è pronto per farvi passare quattro giorni all’insegna del divertimento e permetterà di far rivivere in città una versione ad hoc del più famoso Oktorberfest tedesco. Centro Sociale «La Stalla», in via Serraglio 20/b a Imola. Ingresso libero.

2. "Il Treno dei Desideri": Festa al Parco alla Barca

Sabato 31 agosto, dalle 18.00 alle 20.30, festa al Parco in Piazza Giovanni XXIII, con laboratori, passeggiate, giochi e altre attività per adulti e bambini. L'iniziativa è a cura di Arcieri del Reno, Ass sportiva Corri con noi, Banca del Tempo Reno-Borgo, Centro Rosa Marchi, Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Radio C.A.P., Gruppo Villaggio della Barca Ieri. Con il patrocinio del Quartiere Borgo Panigale - Reno.

Il Treno, quattro passi nella storia. Alle ore 18,00 passeggiata al Treno della Barca tra storia, racconti e aneddoti, a cura di Villaggio della Barca Ieri.

BARCAiuole

Le Associazioni premieranno il Gruppo di Cittadini che curano le aiuole del Treno

Prove di tiro con l'arco

Giochi medioevali gratuiti e pentolaccia

Laboratori per bambini e adulti

Una Barca piena di ...libri

Per ogni bottiglia di plastica o lattina raccolta nel parco ti sarà donato un libro

Torneo di briscola (prenotazione obbligatoria cell. 339-7222854 Ester)

Mostra disegni dei bambini che hanno partecipato alle letture nel parco

3. 22° Sagra di San Gregorio Magno

A Dugliolo di Budrio si celebra quest’anno la 22esima edizione della Sagra di San Gregorio Magno, patrono del paese.

Un’occasione molto attesa e festosa che vuole mantenere vive le tradizioni del paese.

Durante la Sagra sarà presente uno stand gastronomico, aperto tutte le sere a partire dalle ore 19,00 e domenica a pranzo a partire dalle ore 12,00, dove potrete gustare piatti tipici della tradizione bolognese, preparati “come una volta” dalle Arzdore del paese. Tra i piatti tipici sarà possibile gustare la Polenta con le costoline alla Dugliolese, tagliatelle in giallo con ragù di salsiccia e zafferano arricchite di zucchine fritte, e le famose Raviole della Nonna cotte nel forno a legna.

Inoltre verrà data la possibilità, per chi lo desiderasse, di effettuare il servizio d’asporto.

Ottime crescentine, piadine e tanto altro potrete trovare al nostro Bar, che rimarrà aperto per tutta la durata della festa.

All’interno della Sala Parrocchiale potrete ammirare la mostra dal titolo “Cucina: Festa e Tradizione”

Nell’area della Sagra saranno presenti gonfiabili, pesca di beneficenza e inoltre, tra i vari appuntamenti in programma spettacoli di ballerini e musica dal vivo delle diverse orchestre.

PROGRAMMA:

Sabato 31 Agosto 2019: ore 19.00 Mercatino di Prodotti locali e Artigianato Artistico

ore 19.00 Mostra “Cucina: Festa e Tradizione”

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00 Musica e ballo con l’orchestra LISA MAGGIO

Domenica 01 Settembre 2019: ore 10.00 Santa Messa e Processione per le vie del paese

ore 10.00 Mercatino di Prodotti locali e Artigianato Artistico

ore 10.00 Mostra “Cucina: Festa e Tradizione”

ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 17.00 Spettacolo di BALLERINI del GRUPPO EASY DANCE

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00 Spettacolo e ballo con l’orchestra CICCI CONDOR

Lunedì 02 Settembre 2019 ore 19.00 Mercatino di Prodotti locali e Artigianato Artistico

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 19.00 Mostra “Cucina: Festa e Tradizione”

ore 21.00 Musica e ballo con l’orchestra LAURA e STEFANO ZIZZA

Nell’area della Sagra saranno presenti animazione per bambini, pesca di beneficenza.

La nostra cucina propone: Primi: Cannelloni al ragù, Gramigna paglia e fieno ubriaca, Tagliatelle in giallo