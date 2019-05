Un weekend speciale, sia perchè dovrebbe finalmente arrivare l'estate con tutta la voglia di open-air che ne consegue, sia perchè si celebra la festa della Repubblica, anche se cadendo di domenica, quest'anno il 2 giugno non è "ponte". Tanta musica di certo (e di tutti i generi), sagre e feste sul territorio bolognese e lo sport (con la bicicletta) protagonisti!

Madonna di San Luca, domenica 2 giugno "Solennità dell'ascensione": la Madonna di S. Luca: rientra al suo Santuario. Il programma: ore 16,30: canto dei Vespri in cattedrale poi alle ore 17,00 processione per accompagnare la Madonna al suo Santuario, con sosta in piazza Malpighi, a porta Saragozza per il saluto dell’Arcivescovo, poi all’arco del Meloncello, quindi arrivo in Santuario per le ore 20,00 circa, L’accoglienza è completata dalla celebrazione della Messa.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Al parco del Cavaticcio parte il 31 maggio il "Biografilm Park", la rassegna di eventi fuori sala di Biografilm Festival – International Celebration of Lives proponendo spettacoli, incontri e concerti. Si comincia venerdì 31 maggio con il live di Riccardo Sinigallia e sabato 1 giugno gran serata insieme a Nada. Entrambi i concerti sono gratuiti.

BallaBò è occasione d’incontro con le tradizioni musicali d’Italia e del mondo, una proposta di divulgazione culturale e di abbandono ludico legato alla irruenza delle travolgenti danze di gruppo e di coppia, di cui il fenomeno del Balfolk, del ballo swing e delle danze del sud Italia ne sono dirette espressioni. All’insegna dell’energia e del puro divertimento in cui si potrà ascoltare, ballare e discutere.

Il 2 Giugno a Bologna tutti in sella al sorgere del sole: contribuiamo ad una città più sostenibile partendo dalle nostre abitudini. Tante novità, tra cui la collaborazione con la storica ASD Bitone. Gambe e piedi sui pedali delle nostre bici, sveglia all’alba per il 2 Giugno, Bologna chiama e noi, che le vogliamo proprio bene, rispondiamo: ritorna Sunrisebike Ride!