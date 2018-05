Che succede in città? Un nuovo weekend alle porte e decisamente una panoramica confortante per chi disdegna la noia. La magia dell'illusionismo, il coinvolgimento della musica, le feste e le sagre all'aria aperta e tante belle occasioni per divertirsi sia in città che in provincia.

Ecco i 12 eventi da non perdere questo weekend:

1. NIALL HORAN: L'EX ONE DIRECTION LIVE IN CITTA'

Niall Horan ex componente della boy band britannica One Direction e ora solista, approda all'Unipol Arena per un live: appuntamento il 6 maggio 2018. Nel settembre 2016 ha firmato un contratto discografico con l'etichetta discografica Capitol Records,pubblicando il 29 dello stesso mese il suo primo singolo This Town. Il 4 maggio 2017 è stata la volta del secondo singolo Slow Hands. Entrambi i singoli fanno parte del suo album di debutto Flicker, presentato attraverso il tour Flicker Sessions 2017, partito ad agosto 2017. Il 15 settembre 2017 pubblica il terzo singolo estratto dall'album, Too Much to Ask.Il 20 febbraio 2018 ha pubblicato il quarto singolo On the Loose.http://www.bolognatoday.it/eventi/festival-scienza-medica-2018.html

2. LA DISCESA DELLA MADONNA DI SAN LUCA E RUN FOR MARY

Celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca durante le quali l'immagine della Madonna scende in processione dal Santuario di S. Luca alla Cattedrale di San Pietro a Bologna, dove rimane nella per una settimana prima di essere nuovamente accompagnata al Santuario sul Colle della Guardia. Nel 2018 la data è il 5 maggio alle ore 18 (Porta Saragozza).

"Run for Mary": una corsa per celebrare la discesa della Madonna di San Luca, il 6 maggio 2018. La manifestazione nasce dal desiderio dell’ Arcivescovo di coinvolgere il mondo sportivo durante la settimana in cui la Madonna di San Luca scende in città.

3. UN OMAGGIO A GIORGIO GABER A TEATRO

Sabato 5 maggio (ore 21.00) Davide Calabrese e Lorenzo Scuda porteranno in scena al Teatro Il Celebrazioni Far finta di essere G…, un omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Far finta di essere G… è la riscrittura scenica del lavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che Davide Calabrese e Lorenzo Scuda portano in scena, da molti anni, in giro per l’Italia.

4. CARNEVALE NOTTURNO: CARRI E FESTA A PRIMAVERA

Il 5 maggio "Carnevale notturno di primavera" a San Giovanni in Persiceto. Lo storico Carnevale locale organizza come ogni anno un evento primaverile in notturna con i carri pieni di luci e fiori: una colora- tissima festa di paese con musica, maschere e stand per il ristoro.