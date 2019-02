I 10 eventi da non perdere questo week-end

Ottima musica, serate a teatro, un giro per i mercatini, cioccolato a volontà, appuntamenti al cinema e una bella fiera per appassionati di fumetti, cosplayer, gamers. Come ogni secondo sabato e la seconda domenica del mese in Piazza Santo Stefano si tiene il Mercato Antiquario Città di Bologna: bancarelle, memorabilia, antichità e modernariato...

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Tappa bolognese per i torinesi Subsonica che stanno portando in giro per l'Italia il loro live tour che presenta al pubblico il nuovo album “8”, uscito lo scorso 12 ottobre e anticipato dai singoli “Bottiglie rotte” e “Punto critico”.

Fumetti, eventi, cosplay, Youtubers: la fiera di Bologna spalanca le porte alla migliore cultura nerd!

E' la decima edizione della colosissima manifestazione di Casalecchio di Reno che mette al centro la dolcezza: tema di quest'anno, il binomio cioccolato e vino.