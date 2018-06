I 10 eventi da non perdere questo weekend

E' giugno, è estate, il meteo promette bene: ecco perchè il weekend che parte venerdì 8 giugno sarà particolarmente piacevole. In calendario appuntamenti per tutti i gusti: dalla musica classica al Rock, dal food allo sport, con un sacco di live in giro per la città.

Ecco gli eventi da non perdere questo weekend:

1. IL "DON CARLO" DI VERDI AL TEATRO COMUNALE

Una nuova produzione in scena dal 6 al 14 giugno: il Don Carlo di Verdi secondo Michele Mariotti e Henning Brockhaus. Protagonisti Roberto Aronica, Maria José Siri, Luca Salsi, Veronica Simeoni e Dmitry Beloselskiy.

2. RUN 5.30: SI CORRE ALL'ALBA

5,3 km non competitivi nel cuore della città alle 5.30 di un giorno lavorativo per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora. Tutto questo, con un evento sostenibile a impatto zero. Appuntamento venerdì 8 giugno 2018.

3. "VERGATO '50": SI FA FESTA IN STILE ANNI CINQUANTA

Per il 3° anno consecutivo Vergato sarà invasa dall'america con una pista da ballo tutta per i nostri fantastici ballerini e per chi avrà voglia di scatenarsi ballando sulle note delle fantastiche band scelte da Gabriele Cerè, dalle auto americane selezionate dal fantastico Bazzani Igor ed il suo gruppo, rinfrescati dai cocktail del Caffè della Piazza e rimpinzati dallo stand gastronomico con un menù a tema. Come ogni anno vi aspettiamo numerosi.

4. "PINGUINI TATTICI NUCLEARI"

Venerdì 8 giugno "Pinguini tattici nucleari" alle ore 21:15 al Parco del Cavaticcio.

I Pinguini Tattici Nucleari nascono (per caso) nel 2012 e sono capitanati da Riccardo Zanotti nonchè il principale compositore delle canzoni. ​L'esordio discografico risale al 2012 con l'EP “Cartoni Animali”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco, dal nome “Gioventù Brucata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica.

5. "CLAUDIA IN ON THE SOFA"

Sabato 9 giugno "Claudia is on the sofa" alle 21.30 alle Serre dei Giardini Margherita. Imbracciando la sua fidata chitarra Emmylou Ribs, Claudia is on the sofa, canta soffici canzoni composte sul sofà; canta gli attimi canta gli attimi e i silenzi, il frastuono e il ruggito, li porta sospesi a chi ama ascoltarli. Il disco di esordio Love Hunters (Gibilterra management) la fa conoscere e apprezzare lungo tutta la penisola. Divide il palco con Joan as a police woman, Scott Matthew, Hugo Race, Steve Wynn, Sondre Lerche, Dillon, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Cesare Basile, Federico Fiumani, Marco Parente e molti altri. Apre concerti ad artisti che hanno segnato la storia della musica come Thurstin Moore dei Sonic Youth. Collabora con diversi artisti, tra cui Omar Pedrini nel suo Che ci vado a fare a Londra? e Giorgio Tuma. Presta voce e canzoni a sincronizzazioni, arrivando a Cannes con uno spot realizzato da Filmgood e Vetriolo. Claudia canta ora per l’Italia con escursioni all’estero il nuovo album Time of me e le vite raccolte per strada a chi ama ascoltarle.

6. LIFE FOR ROCK A VALSAMOGGIA

Domenica 10 giugno "Life for rock" alle 18 a Villa Stagni, Valsamoggia. Il pop, il rock e il jazz dei giovani del territorio. Prima e durante il concerto: dalle ore 18:00 stand streetfood a cura di Tpoh e birrificio Zapap

7. "LA REPUBBLICA DELLE IDEE"

Il festival di cultura e politica del quotidiano Repubblica giunto alla settima edizione da giovedì 7 a domenica 10 giugno è a Bologna con tutte le firme del quotidiano e tanti ospiti italiani e stranieri con oltre un centinaio di eventi tra Piazza Maggiore, piazza Santo Stefano, Palazzo Re Enzo e Piazza Verdi, con incursioni anche al Teatro Comunale, al Mast e a Villa Guastavillani.

Fra gli appuntamenti da segnalare:

Sabato 9 giugno:

Roddy Doyle con Enrico Franceschini

ore 18:30 Palco di Piazza Verdi

Sabato 9 giugno:

Daphne? Esecuzione di una giornalista: proiezione del film inchiesta

ore 23:00 Palco di Piazza Verdi

Sabato 9 giugno:

Bergonzoni si confessa

ore 20:00 Palco di Piazza Verdi

Alessandro Bergonzoni con Elena Stancanelli | La Repubblica delle Idee

8. LA NOTTE BIANCA A SAN LAZZARO

Una decima edizione da record per la Notte Bianca di Ascom Confcommercio, che torna in città venerdì 8 giugno, dalle 19 alle 24 per le vie del centro pedonalizzate. La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di San Lazzaro e il sostegno di Banca di Bologna e Tossani Infortunistica, quest’anno spegne 10 candeline e lo fa con una festa piena di musica e divertimento.

9. "RAMADAN IN CITTÀ": CIBO, LANTERNE E TAVOLATE

Cibo, lanterne, bella compagnia e lunghe tavolate per i vicoli di Bologna, sotto le stelle. Una festa? No. Più un momento di spiritualità e convivialita’ offerto per il secondo anno consecutivo dalla Comunità islamica bolognese. Un evento per condividere insieme alla cittadinanza bolognese l’iftar, il momento in cui i musulmani interrompono il digiuno di uno degli ultimi giorni del sacro mese di Ramadan.

10. WEEKEND IN MONTAGNOLA FRA IL CORO DELL'ANTONIANO E UNA MILONGA

Il weekend si apre con Il coro Le Verdi Note dell'Antoniano di Bologna che venerdì 8 – alle ore 19.00 – arrivano in Montagnola con un concerto pensato per i giovanissimi per festeggiare insieme l'inizio delle vacanze e la fine della scuola. Il coro Le Verdi Note, nato nel 1989 da un’idea di Mariele Ventre per dare l’opportunità ai bambini ormai cresciuti del “Piccolo Coro dell’Antoniano” di continuare un percorso artistico, tra inediti e cover, propone una serata in cui viaggiare tra melodie pop e rock, passando per il gospel fino ad arrivare ai brani provenienti dal vasto repertorio dei musical.

Spazio anche alla danza, inoltre, con l’appuntamento di sabato 9 giugno rivolto a tutti gli amanti del tango con la serata Milonga. A partire dalle ore 20.00, il Parco si trasforma in una sala da ballo a cielo aperto pronta ad accogliere, con il Maestro di tango Oriel Toledo, tutti i milongueros che vorranno danzare sulle note argentine dei musicisti Massimo Tagliata e Massimo Turone.

Domenica 10 giugno, invece, prende il via l’appuntamento settimanale con il Laboratorio Sociale Afrobeat che propone tutte le domeniche – dalle ore 17.00 – un workshop musicale gratuito aperto a tutti i cittadini musicisti e non.

Nato a Bologna nel 2012 come workshop di 3 giorni alla Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, il Laboratorio Sociale Afrobeat è stato accolto con grande entusiasmo tanto da diventare un laboratorio stabile ed essere riproposto all'interno dei più disparati luoghi ed eventi della città di Bologna. Oggi arriva nel parco bolognese e ci accompagnerà per tutte le estive domeniche bolognesi fino a settembre.