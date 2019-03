I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un fine settimana che comincia con l'8 marzo e tanti appuntamenti dedicati alle donne (qui tutti gli eventi per la Festa della Donna) e prosegue alla grande con una serie di cose da fare che accontenta un po' tutti.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

"The Magic of Light" a Bologna per festeggiare i dieci anni di storia della compagnia. The Magic Of Light raccoglie e reinterpreta alcune delle coreografie più sorprendenti create da Anthony Heinl, fondatore e direttore artistico del gruppo. Lo spettacolo di danza andrà in scena al Teatro Il Celebrazioni di Bologna sabato 9 marzo alle ore 21.00.

Per questo spettacolo biglietti scontati per i lettori di BolognaToday: qui prezzi e info



Spostarsi è una questione di sopravvivenza per gli uccelli migratori, un’avventura incredibile che dura da migliaia di anni. Con disegni, ombre, oggetti di carta ritagliata, Z’oiseaux, spettacolo della compagnia francese Les petites boîtes animata da Béatrice Baldys e Julie Garrigue, abbraccia l’universo della migrazione degli uccelli, segue rotte aeree guidate da forme di orientamento magnetico. Attraverso un dispositivo sensoriale, dai tratti lirici e meditativi, la scena dà corpo al racconto di un grande viaggio, l’epopea del volo in cerca di un nido-casa adatto per i piccoli. Una storia raccontata dal cielo, capace di proporre una prospettiva inedita della Terra. (Durata 40')“

Sabato 9 marzo 2019 alle 15.00 Lazza incontra i fan e firma le copie dell'album "Re Mida" Island/Universal Musi. Acquistando il cd "Re Mida" da venerdì 1 marzo presso il Mondadori Bookstore si riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Lazza.

4. Visite al sottotetto e alla meridiana di San Petronio

Sabato 9 marzo visite al sottotetto e alla meridiana di San Petronio con Giovanni Paltrinieri (ore 09:30 presso la Basilica di San Petronio). Ogni secondo sabato del mese (escluso agosto) nella Basilica di San Petronio si terrà la conferenza sul tema della misura del tempo, tenuta da Giovanni Paltrinieri, esperto di orologi solari e meridiane, il quale accompagnerà i visitatori al passaggio del Sole sulla linea meridiana del Cassini. La conferenza si dividerà in due momenti: la prima parte si svolgerà nel sottotetto della Basilica di San Petronio e la seconda parte all'interno della Basilica vicino alla meridiana

Sabato 9 e domenica 10 saranno due giorni molto interessanti per gli appassionati bolognesi di orchidee e di piante in generale! La Società Felsinea di Orchidofilia ha infatti organizzato un incontro presso la Sala delle Scuderie del circolo Il Casalone, in via San Donato 149, dove sarà possibile incontrare Varesina Orchidee, per gli amanti del tropicale, giovane realtà vivaistica specializzata nella coltivazione e vendita di orchidee tropicali botaniche e ibride provenienti da tutto il mondo . Inoltre, il titolare Gioele Porrini intratterrà il pubblico orchidofilo con una breve conferenza sabato 9 marzo alle ore 15 dal titolo: "Quattro chiacchiere sul meraviglioso mondo delle orchidee".

6. B.L.U.E.: il primo musical improvvisato

Da venerdì 8 marzo a sabato 9 marzo B.L.U.E. il primo musical improvvisato alle ore 21:00 al Teatro Dehon. Sembra l'apertura di un musical come tanti altri... Il buio in sala, la musica che inizia il suo ritmo incessante, le luci che si alzano. L’atmosfera si fa elettrica, i ballerini prendono posto e gli attori guadagnano il palco. Sembra davvero l’inizio di un musical come tutti gli altri. Sembra. Ma non lo è.

7. Canto Libero - Lucio 1998-2018

Venerdì 8 marzo "Canto Libero - Lucio 1998-2018" al Teatro Il Celebrazioni. Canto Libero non è un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d'oro della storica accoppiata Mogol - Battisti. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l'Italia e non solo (Slovenia, Croazia, Austria e Montenegro), un ulteriore riconoscimento del loro valore artistico arriva alla fine del 2015 con uno spettacolare sold-out al Teatro Rossetti di Trieste (1.500 posti) che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione: la voce di Fabio "Red" Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele "Graffo" Grafitti e Luigi Di Campo rileggono "La canzone del sole", "Una donna per amico", "Ancora tu", "E penso a te" e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno ancora sognare intere generazioni.

8. Robin Hood a teatro

Domenica 10 marzo Robin Hood alle ore 16:30 sul palco del Teatro Testoni Ragazzi. Vogliamo raccontarvi la storia di Robin Hood, Principe dei ladri, Signore della foresta, Re dell’estate.

Anno 1213: a quel tempo i signori lasciavano che la povera gente festeggiasse l’inizio dell’estate. Per tre giorni si ballava, si giocava, si rideva e due ragazzi diventavano Re e Regina dell’Estate. Ma dopo tre giorni le guardie e gli sceriffi tornavano…

Quell’anno Robin venne scelto come Re dell’Estate.

L’incontro con Little John e quello con lo Sceriffo di Nottingham, e poi ancora Re Giovanni e la dolce Marian.

Nella foresta di Sherwood l’avventura comincia, l’allegra brigata è pronta per la festa di Maggio, perché la giustizia e l’amore trionfino. Perché Marian incontri ancora il suo Robin, perché Fra’ Tuck abbia la sua botte di birra da bere e perché il raccolto sia buono. Robin Hood è una leggenda, un sogno, un’utopia di gioco, di giustizia e d’amore.

Tutti abbiamo un piccolo Robin nascosto nel nostro cuore e forse anche un piccolo, cattivissimo sceriffo che ogni tanto si affaccia in un angolo oscuro della nostra anima.

9. Rancore dal vivo a Bologna

Rancore dal vivo a Bologna sabato 9 marzo alle ore 21:00 all'Estragon Club. Vista la grande richiesta di biglietti, il concerto di Rancore che era previsto per al Locomotiv è stato trasferito in una location più grande. Dopo l’ultimo tour dove RANCORE ha sperimentato il palco a 360 gradi, mischiando musica, teatro e magia, il rapper torna sulla scena con un nuovo disco e porta sul palco un nuovo spettacolo: Musica Per Bambini (in Tour). Rancore porta i suoi ‘’giocattoli’’ sul palco trasformandolo in una cameretta dove i musicisti sono bambole di pezza con bottoni al posto degli occhi. Ecco come nasce questo nuovo show. Paura di tornare bambini? Come sempre, dove c’è la firma di Rancore, le sorprese non mancheranno.

10. Domenica a Palazzo Tozzoni

Il 10 marzo alle ore 17:00 a Palazzo Tozzoni un incontro per conoscere storie, curiosità e personaggi del palazzo dei conti Tozzoni. Ogni casa racconta le storie di chi l’ha abitata, riserva sorprese, conserva tracce di lontani episodi. Questo accade naturalmente, e a maggior ragione, per la casa museo di Palazzo Tozzoni, abitata ininterrottamente per oltre cinque secoli dalla famiglia dei conti e dai loro numerosi domestici, sede in speciali occasioni di avvenimenti pubblici e visitata da ospiti illustri. Domenica 10 marzo 2019 ore 17.

Dalle cronache mondane del tempo, dalle fotografie dell’album di famiglia le storie delle donne Tozzoni raccontano il saper vivere, il gusto, la moda, non solo di una famiglia, ma di intere generazioni. Seguirà assaggio di cioccolata calda offerta dalla Cioccolateria Imola. Ingresso gratuito