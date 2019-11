I 10 eventi da non perdere questo week-end

Finalmente venerdì! Week-end significa riposo, ma anche tanta cultura e divertimento quando si vive a Bologna. Novembre è un mese ricchissimo: si riaprono i teatri, i palchi si animano, i locali offrono tante serate interessanti, per non parlare dei musei e delle gallerie d'arte.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

Dal 9 novembre a fine week-end tanti appuntamenti per celebrare San Martino con feste e tanta gastronomia: Borgo Tossignano, Capugnano, Osteria Nuova, Quinzano e Loiano.

Materia prima, è il leitmotiv di questo Festival, gli ingredienti migliori scelti e selezionati per garantirvi eventi e gastronomia di qualità. Edizione numero 36 per Tartόfla, il Festival internazionale del Tartufo Bianco che si svolgerà a Savigno i primi tre week end di novembre (1-2-3 + 9-10 + 16-17 Novembre 2019). Lungo le vie del centro di Savigno, piccola perla dell'Appennino, torna la mostra mercato del Tartufo con gli espositori locali e nazionali avvolti da un "bosco urbano". Tra i tanti luoghi ed attività della manifestazione ritroviamo la mostra mercato del Tartufo con gli espositori locali e nazionali avvolti da un "bosco urbano”, il Ristorante Tartòfla gestito in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Luigi Veronelli”, street food e percorsi di degustazione per le strade e nei ristoranti di Savigno, i ricchi banchi delle botteghe storiche, i produttori agricoli, il mercatino del vecchio, dell’antico, del riuso, dell’arte e dell’ingegno nonché un fitto palinsesto di mostre ed eventi culturali, convegni, iniziative e passeggiate guidate.

La storia di Bologna passa per due canali e…Lucio! In data domenica 10 novembre, in occasione della Festa San Martino Casalecchio di Reno a Comune di Casalecchio di Reno Canali di Bologna apre straordinariamente i cancelli del Paraporto Scaletta (via Scaletta 1, Casalecchio di Reno). Il Paraporto Scaletta, più noto come la Casa dei Ghiacci, è un sito idraulico di grande importanza per garantire la sicurezza e la pulizia del Canale di Reno, che nasce, poco distante, dalla monumentale Chiusa di Casalecchio. Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 in un’intima atmosfera tra candele e riflessi sul Canale si potrà degustare un aperitivo con tigelle e vino dell’azienda agricola Oro di Diamanti, le caldarroste Castagneto del Casone e per i più piccoli i dolcetti della Pasticceria Filippini con la compagnia della musica Piazza Grande concerto omaggio a Lucio Dalla. Non un semplice tributo, ma un viaggio attraverso la grande musica e poesia di Lucio.

Ingresso su prenotazione e gratuito, consumazioni a pagamento!