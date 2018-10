Weekend, cosa fare a Bologna: 8 eventi da non perdere!

Città di Lego

Dal 20 ottobre al 9 dicembre 2018 Bologna ospita City Booming, un’esposizione spettacolare in cui sono stati utilizzati più di 7 milioni di mattoncini Lego per rappresentare la città.

L’ex chiesa di San Mattia sarà la location ideale per ammirare l’enorme diorama di 60 metri quadri ideato da LAB, dedicato al tema urbano: si tratta di una metropoli colorata, riprodotta nei minimi particolari e abitata da 6000 mini figure di personaggi e supereroi quali Batman, Wonder Woman, Hulk, i Simpson o la Sirenetta. I dettagli

Passamano per San Luca

XVI edizione del PASSAMANO PER SAN LUCA, evento coordinato dall’Associazione “Amici della Festa Internazionale della Storia”. A cura di Dante Dondarini.

Lungo il portico di San Luca dall’arco del Meloncello alla Basilica di San Luca,Passamano con le tegole della solidarietà e le bandiere del mondo. Con la partecipazione dei tamburini dell’Istituto di Rastignano e della Scuola primaria Raffaello Sanzio dell'Istituto Comprensivo 9 di Bologna, coordinati dall'insegnante Elena Finizio. I dettagi

'Bologna città di circo'. Il programma

A Villa Angeletti 7 tendoni, 26 compagnie e 30 spettacoli, 52 repliche, 6 gala di artisti, con oltre 80 circensi provenienti da tutto il mondo, oltre a corsi di formazione e laboratori. La seconda edizione del Festival è dedicato al circo contemporaneo (senza animali): gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con offerta libera. Il Festival è stato anticipato dal tendone in Piazza Maggiore .

Fiera del libro

Fiera del Libro di Bologna in Piazza XX Settembre

„Piazza XX Settembre. Sette giorni su sette, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.30, si possono trovare libri antichi, rari e d'occasione, prime edizioni, saggi, fumetti, edizioni d'arte, di design e d’architettura, letteratura, moda, cinema ed altro ancora. I dettagli

Festa internazionale della Storia

Dal 20 al 28 ottobre 2018 torna la Festa internazionale della Storia. Nelle aule, nei teatri, nei musei, nelle chiese, nelle sale pubbliche, nelle strade e nelle piazze, si affrontano con lezioni, conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli e mostre i temi che legano i vissuti personali e collettivi alle vicende presenti e future. 8 giorni di concerti, spettacoli, dibattiti e mostre: il programma

tufeste 2018: gli eventi dedicati al tartufo

„ Tartufesta a Pianoro

20-21 ottobre. Sagra del tartufo e del fungo, cucinati negli stand gastro- nomici e in esposizione nella mostra mercato con altri pro- dotti del bosco. Mostra micologica, musica e balli.

Info 051 776091

Tartufesta a San Benedetto Val di Sambro

21 ottobre. Appuntamento con i profumi e i sapori indimenticabili del- la tradizione enogastronomica del territorio. Nelle ultime due domeniche di ottobre la piazza di San Benedetto Val di Sambro sarà palcoscenico di spettacoli, manifestazioni culturali ed enogastronomiche, degustazioni, dimostrazioni ed esposizioni di prodotti tipici dell'autunno. Da non perdere l'Aia della Tartufesta. Ristoranti ed agriturismi nei dintorni proporranno i loro menù a base tartufi e funghi. Info 0534 95026

rhol&friends! Visite guidate familyfriendly

New York anni 80: Andy Warhol, Keith Haring, Jean Michel Basquiat e altri protagonisti di un’avventura artistica che abbraccia la Controcultura americana degli anni anni 60, sono ospiti delle sale di Palazzo Albergati.

Dettagli per le visite guidate di sabato 20 ottobre

