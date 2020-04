I 10 eventi da non perdere per il weekend di Pasqua

La cultura non si ferma neppure con il Coronavirus. Nel rispetto del Decreto 8 marzo 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, da domenica 8 marzo è sospesa l'apertura di musei e biblioteche e di tutti gli altri luoghi della cultura (archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), sono sospese inoltre le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. In alternativa ci sono tantissime occasioni per visitare virtualmente musei, assistere all'opera, ascoltare concerti dal vivo e anche spettacoli teatrali.

Ecco gli eventi da non perdere questa settimana:

1. Comunale in streaming: Nabucco e concerto sinfonico

Comunale in streaming: opere e concerti delle scorse stagioni del Teatro Comunale. Nuova programmazione in streaming del Teatro Comunale di Bologna che, dopo le numerose visualizzazioni delle opere, dei concerti e dei balletti trasmessi su YouTube nelle ultime settimane, propone per circa un mese in giorni e fasce orarie differenti una serie di appuntamenti dedicati non solo al pubblico adulto, ma anche ai più piccoli. Il cartellone “Comunale in streaming” trasmette ogni fine settimana, il sabato alle 21.00 e la domenica alle 15.30, opere e concerti registrati nelle scorse stagioni del Teatro. Di seguito i prossimi appuntamenti in programma.



Sabato 11 aprile - ore 21.00

Nabucco

Opera in quattro atti

Libretto di Temistocle Solera

Musica di Giuseppe Verdi

Direttore Michele Mariotti

Regia Yoshi Oida

Guarda il video

Domenica 12 aprile - ore 15.30

Concerto sinfonico

Asher Fisch direttore

Charlotte-Anne Shipley soprano

Lioba Braun mezzosoprano

Alberto Malazzi maestro del coro

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna

Gustav Mahler

Sinfonia n. 2 in do minore “Resurrezione”

Guarda il video

2. ComPagine: laboratori online di prossimità poetica

ComPagine: laboratori online di prossimità poetica a cura di Cantieri Meticci il giovedì e il sabato dalle 17 alle 19. ComPagine è un progetto di cultura partecipata e di creazione collettiva che si articola attraverso un percorso di laboratori di narrazione e creatività online, guidati da drammaturghi e artisti di Cantieri Meticci.

I LABORATORI

A partire da grandi pagine di letteratura, si alterneranno esercizi teatrali di lettura espressiva, giochi narrativi, momenti di scrittura creativa ma anche si imparerà a trasformare i brani poetici in oggetti d’arte fatti in casa.

Verranno scelte opere che pensiamo possano aiutarci a resistere, a trovare bellezza dove non lo credevamo possibile o semplicemente a scoprire che abbiamo vissuto esperienze molto affini.

QUANDO

A partire dal 9 aprile, il giovedì e il sabato dalle 17 alle 19 ci connetteremo tramite zoom.us, una piattaforma che consente l’interazione tra tutti i partecipanti.

COME PARTECIPARE

A partire da un’ora prima dall’inizio di ciascun laboratorio, sulla pagina Facebook di Cantieri Meticci sarà disponibile il link per connettersi a zoom.us da computer, da cellulare o da tablet.

Non servono conoscenze pregresse e la partecipazione è libera. Si può partecipare a un solo incontro o a tutti, si può assistere anche solo da spettatori, in webcam o solo in audio.

Infine, se volete dare una mano per questo esperimento di prossimità poetica, inviate poesie o pagine di letteratura che a vostro avviso potrebbero aiutare la comune resilienza: verranno rese protagoniste dei laboratori!

INFO E CONTATTI

formazione@cantierimeticci.it

Fb e Instagram: Cantieri Meticci

3. Pasqua con Antoniano in diretta Facebook

Durante la settimana di Pasqua Fr. Giampaolo, Direttore di Antoniano, accompagnerà gli amici di Antoniano verso la Pasqua. Da giovedì 10 a domenica 12 infatti, sarà ogni giorno in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook di Antoniano onlus per condividere alcune riflessioni religiose e momenti di preghiera. Ecco il programma giorno per giorno: il venerdì si cucina ancora. Questa volta grazie alle straordinarie video - ricette dei più famosi ristoranti a Bologna e non solo, che sostengono la Campagna Operazione Pane. Il sabato poi è dedicato all’intrattenimento e a un po' di attività. La facciamo con i laboratori migranti che continuano online per tutti: Yoga, danza, chitarra ecc…

La domenica invece ce la prendiamo per riflettere, per pregare. Per raccoglierci con la nostra famiglia, fatta di tutte le persone che ci seguono. Alle 18.30, infatti, ogni domenica Fr. Giampaolo, Direttore di Antoniano, ci dedica le sue riflessioni religiose, soprattutto perchè in questo che si avvicina alla Pasqua tantissimi amici, parrocchiani non possono recarsi a messa. Un appuntamento imperdibile però sono le dirette di Paolo Bonazzi, che tutti i giorni dalla portineria di Antoniano intervisterà gli amici più vicini ad Antoniano, l’Arcivescovo Cardinal Matteo Maria Zuppi, Il Maestro Peppe Vessicchio, il nostro grande amico Simone Cristicchi, e ancora Elisabetta Dami, ambasciatrice di Antoniano e grande sostenitrice dei nostri progetti, il Sindaco Merola.