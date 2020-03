Gli eventi del week-end da seguire da casa

Nel rispetto del Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, da domenica 8 marzo a venerdì 3 aprile è sospesa l'apertura di musei e biblioteche e di tutti gli altri luoghi della cultura (archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), sono sospese inoltre le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Ma la cultura non si ferma e tanti eventi potranno essere fruiti in streaming e in rete in varie modalità.

Ecco gli eventi del weekend da non perdere

Teatro Comunale: Rigoletto, Traviata e Barbiere di Siviglia sul canale Youtube

Durante questo periodo di sospensione delle attività, al fine di restare comunque vicino al pubblico il Teatro Comunale di Bologna propone l’ascolto e la visione in podcast in HD sul suo canale YouTube – per tre sabati consecutivi alle 21.00 – di tre titoli d’opera andati in scena nella scorsa stagione. Si comincia il 14 marzo con il Rigoletto di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Alessio Pizzech e diretto da Matteo Beltrami; si prosegue il 21 marzo con un’altra opera della trilogia popolare verdiana, La traviata, diretta da Renato Palumbo e con la regia di Andrea Bernard; si chiude il 28 marzo con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, con Federico Santi sul podio e la regia di Federico Grazzini. Ulteriori informazioni sul sito www.tcbo.it e sui social media del Teatro Comunale.

Bimbo Tu Live: due dirette al giorno con momenti ludico-ricreativi

Dal 10 marzo a venerdì 03 aprile Bimbo Tu Live, attività ludico-ricreative in diretta facebook due volte al giorno: alle 10 e alle 16. Con il progetto Bimbo Tu Live, la Onlus Bimbo Tu, anche se virtualmente, continua a stare accanto alle famiglie dei piccoli pazienti del Bellaria così come a tutta la cittadinanza, anche durante questo periodo di restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus. A partire dal 10 marzo 2020, ogni giorno, sulla pagina Facebook di Bimbo Tu ci saranno due appuntamenti in diretta (ore 10 e ore 16) che – grazie ai volontari Bimbo Tu – porteranno direttamente a casa di tutte le famiglie e dei cittadini momenti ludico-ricreativi in cui poter assistere a letture animate o numeri di magia, poter fare piccoli lavoretti creativi o gustarsi laboratori di cucina, poter prendere lezioni di inglese oppure guardare il telegiornale satirico TG TU condotto dal comico Paolo Maria Veronica.

Camera Jazz and Music Club: live a porte chiuse

Venerdì 13 marzo alle ore 21.30, Camera Jazz and Music Club replica l'esperienza del live a porte chiuse in diretta Fb, grazie soprattutto all'aiuto e collaborazione di amici musicisti che hanno aderito anche stavolta con entusiasmo all'iniziativa. Diretta sulla pagina Facebook di Camera Jazz and Music Club

Piero Odorici sassofono

Stefano Senni contrabbasso

Dario Rossi batteria

Marco Bovi chitarra

Emiliano Pintori pianoforte

Il teatro dal divano di casa tua: Il caso di Bella

Dal 10 marzo a venerdì 3 aprile il teatro dal divano di casa tua: Il caso di Bella

su Youtube una produzione Teatro dell’Argine. Il teatro dal divano di casa tua. Il Teatro dell’Argine propone su Youtube una sua produzione anno 2001: "Il caso di Bella". Uno spettacolo sulla distanza e sul linguaggio, sulla ragione e sull’emozione Di Luca Barbuto e Andrea Paolucci, con Micaela Casalboni, regia di Andrea Paolucci. Lo spettacolo su Youtube

Il Fantateatro direttamente a casa

Dal 10 marzo a venerdì 3 aprile Fantateatro arriva a casa. Sul canale Youtube Fantateatro Official sono pubblicati due spettacoli al giorno: uno alle 16 dedicato ai più piccoli e uno alle 21 per tutta la famiglia e rimarranno online. Ogni giorno, dalla scorsa settimana, sul canale Youtube Fantateatro Official vengono pubblicati due spettacoli uno alle 16:00 dedicato ai più piccoli e uno alle 21:00 per tutta la famiglia che rimarranno online per i giorni a seguire. Sul canale Youtube di Fantateatro potete trovare già online anche tanti classici della letteratura e del teatro come Goldoni, Wilde e Shakespeare. Canale youtube