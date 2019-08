Weekend di San Lorenzo a Bologna: 8 eventi da non perdere

Il weekend del 10 - 11 agosto propone un ricco calendario di eventi, per chi decide di restare in città. E' il fine settimana dedicato alle stelle cadenti, ma non solo... in crescendo fino al Ferragosto !

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

1. D'obbligo un 10 agosto dedicato allo spettacolo che la volta celeste ci offre in questo periodo dell'anno: la pioggia di stelle cadenti. Nella notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insu. Questi i luoghi migliori per trascorrere una magica serata, affidando agli astri i nostri desideri.

„2. Una serata sotto le stelle.... ma "del cinema", in Piazza Maggiore: il programma delle proiezioni

„3. Per chi non l'avesse già vista, suggestiva l'esposizione "Ayrton Magico, l’anima oltre i limiti: la mostra multimediale"

„4. Restando in ambito museale, da vedere "Anthropocene": mostra multidisciplinare sull'impatto dell'uomo sul pianeta"

„5. Arte e musica, impredibile la mostra-show sul grande compositore de “Le Quattro Stagioni”, Vivaldi!

7. Staffetta ambientale viva il verde: da Roma a Loiano

„Per un weekend diverso... Staffetta ambientale viva il verde: partenza da Loiano!

Porretta Terme, rassegna cinematografica "L'Appennino ritrovato": il programma

„8. Da provare, una serata al "Round Midnight, temporary jazz club estivo" nel cortile di Palazzo Re Enzo

