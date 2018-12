"Natale al Cubo": White Christmas. Yes in Classic

Sabato 8 dicembre White Christmas. Yes in Classic alle ore 18:00 all'Unipol Auditorium.

Un inedito progetto con tre grandi artisti di esperienza internazionale: l’arpista francese Marianne Gubri, The modern string quartet capitanati dal violoncellista Enrico Guerzoni e Luisa Cottifogli con il suo straordinario virtuosismo vocale.Interpretazioni e arrangiamenti originali, molti dei quali dedicati al Natale, abbracciano la musica colta e quella pop in un unico mondo di suggestive emozioni. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a laboratori@cubounipol.it. Posti riservati per gli abbonati Card Musei: scrivi a laboratori@cubounipol.it, specificando che sei un abbonato.