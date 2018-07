White Garden Dinner: tutta la poesia di una cena in bianco con live show-cooking dello chef Massimiliano Mascia del ristorante San Domenico di Imola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“È una bellissima manifestazione alla quale partecipiamo sempre con piacere perché siamo convinti che serva a valorizzare il centro storico e le attività che ne sono l'anima. La gente dovrebbe venire a Imola per apprezzarne le eccellenze e viverne lo spirito d'accoglienza e la vitalità che la contraddistinguono”, Massimiliano Mascia, chef del Ristorante San Domenico di Imola, commenta così “Imola di mercoledì” che giunge al suo ultimo appuntamento di stagione. Ieri sera i giardini del San Domenico sono stati la location di una cena unica nel suo genere: la White Garden Dinner ha saputo stregare tutti per l’atmosfera di spensieratezza e per la sua eleganza con luci, colori e profumi di un’estate romagnola. Per l’ultimo appuntamento di “Imola di mercoledì”, lo chef Massimiliano Mascia ha proposto un menù a base di pesce dai profumi estivi, con ispirazioni nostrane ed esotiche: per antipasto una ricciola marinata allo yuzu con verdure estive; piatto principale un riso mantecato all’olio extra vergine con branzino al profumo di agrumi; come seconda portata chef Mascia ha proposto un filetto di rombo arrostito con riduzione al vino bianco e scalogno al caviale; per finire con una nota dolce, piña colada fatta in casa. La cucina del San Domenico prosegue il suo viaggio estivo con lo chef Mascia in Sardegna e vola al Forte Village con la Terrazza San Domenico. Una location suggestiva, affacciata sul mare Mediterraneo e sotto le stelle del cielo sardo che accoglierà gli ospiti del Forte Village nei mesi di luglio e agosto. Alla Terrazza San Domenico, Massimiliano Mascia, affiancato da parte dello staff proveniente proprio dalla cucina di Imola, proporrà agli ospiti del Forte Village alcuni grandi classici del San Domenico, come l’Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Il menù sarà arricchito da piatti estivi pensati proprio per valorizzare la stagionalità delle materie prime e la vicinanza al mare. Infine, non mancheranno la pasta fresca, la pasta ripiena, ma anche la classica piadina romagnola per portare la passione e la vitalità dell’Emilia Romagna in Sardegna.

