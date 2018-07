Wind Tre e Radio Bruno in tour per un’estate piena di musica

Dopo le tappe di Cesenatico, Mantova e Carpi, il tour arriva oggi, 23 luglio a Cremona, tra le architetture medievali di Piazza del Duomo, dove si esibiranno numerosi, importanti artisti, tra cui Francesca Michielin, Noemi, i Nomadi e il giovane Thomas. Wind Tre sarà presente all’appuntamento con un proprio spazio commerciale, dove i visitatori potranno conoscere le offerte speciali per "Radio Bruno Estate" e le novità dei brand Wind e 3.

In particolare, il brand 3 propone, per questa tappa, l’esclusiva offerta ‘ALL-IN Master Special Edition’ che, a 7,50 euro al mese, invece di 15, prevede minuti illimitati e 30 Giga con ‘GIGA Bank’, l'innovativa funzionalità che consente di accumulare i Giga non utilizzati e di usarli successivamente senza scadenza. Per i clienti che scelgono anche la Fibra di 3, l’offerta ‘3Fiber’ è disponibile al prezzo speciale per l’evento di 22,90 euro al mese e permette di avere Giga illimitati su smartphone.

Il brand Wind propone, per questa tappa e per tutto il tour, l’esclusiva soluzione ‘All Inclusive Events Edition’ che, a 12 euro al mese, senza costi di attivazione, prevede minuti illimitati, 100 sms, e 20 Giga con ‘Chat no stop’, per continuare a navigare su social e App anche una volta finiti i Giga. Per i clienti che scelgono la Fibra di Wind, l’offerta FIBRA1000 è disponibile al prezzo speciale per l’evento di 22,90 euro al mese, con 100 Giga in più ogni mese da condividere con tutti gli smartphone della famiglia. Wind Tre propone, inoltre, soluzioni complete per le imprese con il proprio brand Wind Tre Business, unendo i vantaggi della connettività fisso e mobile ad innovativi servizi digitali. Le offerte e i prodotti di Wind Tre Business sono disponibili sul sito windtrebusiness.it.

L’ultimo appuntamento con “Radio Bruno Estate” sarà a Bologna, il 2 settembre, nella suggestiva Piazza Maggiore.