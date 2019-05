Wine City Day: il 2 giugno nel cortile del Cinema Lumière

004. Torna la Wine City Day. Torna la Special Edition primaverile nella bellissima piazzetta Pier Paolo Pasolini, nel cortile del Cinema Lumière.



L’anno scorso tutti i meteo ci hanno allarmato con alte possibilità di pioggia.

Siamo corsi al riparo con tanti gazebo che alla fine sono servitia ripararci dal caldo!



Speriamo quest’anno accada lo stesso e di essere proprio noi, con la nostra e vostra energia, a riportare un po’ di sole. Sole che metaforicamente faccia risplendere anche la nostra Italia.



Sarà un’ottima occasione per celebrare la Festa della Repubblica con una giornata all'insegna del gusto e dell’enogastronomia del nostro paese.



Presenti al lungo banco d’assaggio, insieme agli osti AMO, anche i produttori.



Non solo vino! Durante la giornata sarà possibile acquistare le banconote AMO e scegliere tra le diverse proposte culinarie preparate con cura dai locali aderenti all’iniziativa.



Programma



Dalle 17:00 - 23:00



Banco d’assaggio con degustazione etichette selezionate dagli Osti AMO, presenti anche i produttori.



Costi



INGRESSO LIBERO



1 calice a scelta € 3,00

1 piatto a scelta € 5,00



Formula AMO - 6 calici a scelta + 4 piatti = € 35



* Per soci AIS, ONAV, AIES , FISAR e operatori di settore non è prevista una scontistica ma, presentando il tesserino in cassa, avranno diritto ad un calice in omaggio

(7 calici + 4 piatti)



*obbligatoria la cauzione all’ingresso per noleggio del calice





[Aziende presenti in via di aggiornamento]







◾ AMO - Associazione Mescitori Organizzati nasce nel 2014 per promuovere valori di convivialità, ricerca nel gusto e cultura del buon bere, valori che cerchiamo di trasmettervi con tutte le nostre iniziative. Quest’anno rinnoviamo l’invito ad operatori di settore, appassionati, turisti e curiosi per raccontare attraverso la nostra attenta selezione la ricchezza del patrimonio enologico e agroalimentare del nostro paese.





Locali aderenti all’iniziativa





ACCA' VINERIA - Via San Giorgio 11

BANCO DEL VINO - Via Goito, 3g

CAMERA A SUD - Via Valdonica 5

CANTINA BENTIVOGLIO - Via Mascarella 4b

LA CONFRATERNITA DELL'UVA - Via Cartoleria 20b

LA FASTUCHERA - Via Saragozza 60a

MIA CANTINA - Via Saragozza 43a

PODERE SAN GIULIANO - Via Galletta 3 (San Lazzaro di Savena)

POLPETTE E CRESCENTINE - Via San Gervasio 3

SCACCOMATTO - Via Broccaindosso 63

SETTE TAVOLI - Via Cartoleria 15/2

TRICHECO OSTERIA - Via Rialto 23a

VIA CON ME- Via San Gervasio 5d

VINERIA ALLE ERBE - Via San Gervasio 3