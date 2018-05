Wine city day special edition: i vignaioli raccontano

Dopo tre edizioni di successo torna la Wine City Day con un format più ricco e una nuova location: domenica 13 maggio dalle 12 alle 22, nell’affascinante Piazzetta Pier Paolo Pasolini - nel cortile del Cinema Lumière - abbiamo organizzato per voi un ricco banco d’assaggio con più di 60 produttori, etichette selezionate dagli Osti AMO e punti ristoro in cui sarà possibile acquistare, con le banconote AMO, assaggi abbinati e pensati ad hoc da ogni ristoratore.

La giornata non mancherà di appuntamenti imperdibili.



Programma



Dalle 12:00 - 22:00 Banco d’assaggio con degustazione etichette selezionate dagli Osti AMO, presenti anche i produttori. Stand “Modigliana Stella dell’Appennino” con presentazione dei vini di territorio.



Nel dettaglio



12:00 Apertura del banco d’assaggio;

Durante il quale sarà presente l’Associazione Modigliana Stella dell’Appennino con presentazione dei vini di territorio e introduzione delle aziende. (Presenti: Mutiliana, Castelluccio, Balia di Zola, Casetta dei Frati, Villa Papiano, Il Pratello, Il Teatro, Torre San Martino, L’Uva)



17:00-18:00 Seminario “ Abbinamento Vino - Formaggio” - degustazione e abbinamento di vini selezionati e proposti dagli Osti AMO, a cura del selezionatore e affinatore di formaggi per importanti aziende alimentari, Enrico Panzarasa.



18:30 - 19:30 Seminario “Modigliana, il carattere dell’Appennino alto” - degustazione di sei vini e confronto dei caratteri e peculiarità di vini provenienti dalle diverse aree. A cura del noto giornalista, critico enogastronomico e curatore di Enologica, Giorgio Melandri, su “Modigliana, il carattere dell’Appennino Alto”.



20:00-21:00 Degustazione alla cieca e riconoscimento vini, a cura di Fabio Tramontin. A seguito di una dettagliata descrizione delle caratteristiche presenti nei vini, i partecipanti saranno invitati a riconoscerli. Il vincitore avrà in premio una delle etichette in degustazione.



Tutti gli ingressi al seminario saranno solo su prenotazioni, posti limitati!



Durante la giornata sarà possibile acquistare le banconote AMO e scegliere tra le diverse proposte culinarie preparate con cura dai locali aderenti all’iniziativa



Costo di ingresso:



Intero: 15 euro

Compreso di ingresso al banco d’assaggio, calice e tasca portabicchiere



Ridotto: 12 euro

Riduzione per soci AIS, ONAV e operatori di settore con accredito obbligatorio alla mail info@amo.bo.it entro il 10 maggio 2018



Seminari: 25 euro, non comprensivi di entrata al banco d’assaggio



Per info e prenotazioni



https://goo.gl/etBPFn

Jennifer Chacon - ✍ 340/ 50 56 314



AMO - Associazione Mescitori Organizzati nasce nel 2014 per promuovere valori di convivialità, ricerca nel gusto e cultura del buon bere, valori che cerchiamo di trasmettervi con tutte le nostre iniziative. Quest’anno rinnoviamo l’invito ad operatori di settore, appassionati, turisti e curiosi per raccontare attraverso la nostra attenta selezione la ricchezza del patrimonio enologico e agroalimentare del nostro paese.



Locali aderenti



Mia Cantina - Via Saragozza 43a

Polpette e Crescentine al Mercato - Via San Gervasio 3

Saravino - Via Belvedere 11a

Settetavoli - Via Cartoleria 15 2b

Tempesta - Via Ranzani 17a

Tricheco Osteria - Via Rialto 23a

Via Con Me - Via San Gervasio 5d

Vineria alle Erbe - Via San Gervasio 3

Vineria Favalli - Via Santo Stefano 5a

Accà Vineria - Via San Giorgio 11

Banco del Vino - Via Goito 3g

Berberé Pizzeria - Via Petroni 9

Camera a Sud - Via Valdonica 5

Cantina Bentivoglio - Via Mascarella 4b

Da Francesco - Via Mascarella 75

Enoteca Zampa - Via Andrea Costa 127a

Il Cameo - Via Azzo Gardino 65

La confraternita dell’Uva - Via Cartoleria 20 b