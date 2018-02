Winter Village: arte e laboratori di riciclo creativo per i bambini

Winter Village: nell’installazione di piazza Verdi un fine settimana tra arte e laboratori di riciclo creativo per i bambini

Nel fine settimana l’installazione del Winter Village in piazza Verdi si accende con laboratori green, proiezioni e musica live grazie all’associazione PeacockLAB. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Domani, venerdì 9 febbraio, all’interno della torre-container del Winter Village di piazza Verdi, installazione temporanea curata da PeacockLAB, verrà proiettato COEURope, il documentario di Giovanni Troilo selezionato a IDFA 2016 e ora in concorso per i David di Donatello. Le proiezioni, in occasione della mostra "La Ville Noire. The dark heart of Europe" in corso a Piedàterre Studio, saranno alle 20 e alle 22 e per riservare i posti si può mandare una mail a studiopiedaterre@gmail.com.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, dalle 15 alle 16.30, ai piedi dell’installazione dei container spunterà un piccolo angolo green per i laboratori di riciclo creativo, in cui i materiali che appartengono al quotidiano, grazie all’estro e alla fantasia di ogni singolo individuo, prenderanno nuova vita. Le attività di lettura animata e laboratorio di riciclo creativo sono rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni, gli adulti collaboreranno per stimolanti contaminazioni creative. Filo conduttore sarà la lettura di una tenera favola ambientalista “Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza” di Luis Sepúlveda, per arrivare a creare dei piccoli e simpatici animaletti con colla, glitter, colori e carta crespa.

Domenica 11 febbraio, alle 19, torna Gig in the box in piazza Verdi, con un live di Sara Ardizzoni, trasversale chitarrista (per scelta) e cantante (per caso). Una specie di one-woman-band, con chitarra elettrica, voce ed elettronica, che miscela loop, noise e melodia in bilico fra caos e struttura. Per partecipare, mandare una mail a guastobox@gmail.com indicando il numero di posti da riservare, l'ingresso è gratuito.



Sara Ardizzoni, dopo anni di attività in varie band (Pazi Mine, Pilar Ternera, Sorelle Kraus) ed alcune colonne sonore (per spettacoli teatrali e cortometraggi), dall’estate del 2012 sperimenta il palco da sola. In pochi mesi il set solista si è evoluto in location diversissime: club, houseconcert, giardini, festival, teatri, aprendo anche per Fennesz, Marc Ribot, Shannon Wright, Mike Watt, Peter Hook, Pumajaw, Sam Amidon, East Rodeo, Marlene Kuntz, Hugo Race & Fatalists, Keziah Jones, Perturbazione.

Il primo disco omonimo, uscito nell’aprile 2013 su Psicolabel, vede la collaborazione di Giorgio Canali al mixer e di Joe Lally (Fugazi), Alfonso Santimone (collettivo Gallo Rojo) e Luca Bottigliero (One Dimensional Man, Lucertulas). Nell’aprile 2016 esce il nuovo album “Silk Around the Marrow”, registrato e mixato da Franco Naddei, arricchito dai contributi di Marc Ribot e Antonio Gramentieri (Sacri Cuori) ed inserito nel novembre 2017 nella top-album list di GUITAR PLAYER: “ 60+ Noteworthy Guitar Albums of the past 50 years _history of noteworthy guitar alb ums, 1967-2017". Alcune collaborazioni recenti : la partecipazione al nuovo album e ai nuovi live di Cesare Basile in veste di chitarrista, e la collaborazione con i californiani Double Naught Spy Car per il loro ultimo lavoro in studio (che annovera fra gli altri ospiti Mike Watt e Nels Cline.