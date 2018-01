Women at wall - donne al muro di Leo Bellei

In occasione delle giornate ARTEFIERA2018 anche Unico Fashion Gallery ha organizzato la sua mostra ovviamente dedicata ad un'altra giovane artista sperimentale.

Parliamo di Leo Bellei che ormai pronta a tornare con le sue opere a New York, arricchisce dal 2 febbraio e per un intero mese gli spazi di Unico Fashion Gallery con la mostra Women at the Wall dedicata alla donne.

Donne con volti noti o meno noti, ma tutte importanti a loro modo.

Donne che nel passato si sono confrontate e scontrate con la realtà e hanno combattuto per potersi affermare in un mondo che nonostante tutto continua a vedere la figura femminile come un ombra o un riflesso.

Una battaglia verso l'affermazione e l'evoluzione che attraversa gli anni in una realtà dissonante di volti sospesi in attesa di identità.

Tutto questo è Leo Bellei, artista contemporanea che tra il 2009 e il 2017 realizza numerose installazioni ed esposizioni collaborando con i Magazzini Criminali,Spazio Gerra, la Flyer Art Gallery di

Roma, la Caelum Gallery di New York e Artbox Gallery di Zurigo con cui nel 2018 esporrà nuovamente a New York.

Plus info: www.weareunico.com