"Women. Un mondo in cambiamento": la mostra fotografica

WOMEN. Un mondo in cambiamento Mostra fotografica a cura di National Geographic e Genus Bononiae. Musei nella città.

Uno sguardo multiprospettico sulle donne, ad ogni latitudine e nel corso di un secolo di storia: 90 scatti dei (e delle) più grandi reporter del National Geographic raccontano la condizione femminile nel mondo, la fierezza e la forza, le disuguaglianze e il riscatto, le conquiste ottenute e quelle ancora lontane a venire.

WOMEN. Un mondo in cambiamento, la nuova mostra fotografica a Santa Maria della Vita, organizzata in collaborazione con National Geographic Society, è articolata in 6 sezioni: Beauty/Bellezza - Joy/Gioia - Love/Amore - Wisdom/Saggezza - Strength/Forza - Hope/Speranza.

Ritrae i più differenti aspetti delle donne e mostra al pubblico come la figura della donna e la sua rappresentazione si è evoluta nel tempo. Così le immagini festose delle ballerine di samba che si riversano nelle strade durante il carnevale di Salvador da Bahia si alternano a quelle delle raccoglitrici di foglie di the in Sri Lanka. E ancora il ritratto di donna afghana in burqa integrale rosso che trasporta sulla testa una gabbia di cardellini, potente metafora di oppressione, si contrappone all’immagine di libertà e bellezza di una pausa sigaretta a Lagos, in Nigeria.

Chiude la mostra la sezione Portraits/Ritratti, scatti intimi e biografici di un gruppo di donne iconiche, attiviste politiche, scienziate e celebrità intervistate dal National Geographic per un numero speciale della rivista pubblicato nel novembre 2019, ai tempi della prima donna alla direzione del giornale Susan Goldberg. Tra i ritratti quelli di Nancy Pelosi Speaker della Camera dei rappresentanti in America, la conduttrice Oprah Winfrey, il Primo Ministro neozelandese Jacinda Ardern e la Senatrice a vita Liliana Segre.

A 100 anni dalla concessione del diritto di voto alle donne negli Stati Uniti, la mostra riflette sul passato, presente e futuro delle donne illustrandone alcuni aspetti e incentrandosi sugli obiettivi di sviluppo che le vedono al centro di ogni processo di crescita sociale, politica, economica.