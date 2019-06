Woodstock 50

Il Festival di Woodstock è forse l'evento rock più celebre della storia, non tanto per la sua musica, ma per il suo significato generazionale e rivoluzionario. Del concerto si è parlato attraverso libri, film, dischi, ma con questo spettacolo, ripercorrendo la storia di Woodstock, in occasione del cinquantenario, faremo parlare soprattutto i protagonisti di quei 3 giorni fantastici, alfieri di una generazione che voleva solo “PACE, AMORE E MUSICA”