Workshop acustico: tra innovazione e tradizione del sistema anticalpestio

Arco Acustica è nata nel 2015 per studiare e realizzare progetti d'isolamento acustico eliminando il rumore in ogni ambiente.

Abbiamo promosso molte ricerche e studi in questo campo e negli ultimi anni è stato raggiunto il miglior risultato acustico anti-calpestio in bassa frequenza di risonanza che elimina in modo definitivo il problema del rumore di calpestio all’interno delle strutture. Parliamo della ricerca svolta con ArcoPLUS.

La soluzione è stata testata e certificata dal prestigioso C.S.T.B Centre Scientifique et Technique du Bâtiment di Marne-la-Vallée (Fr) ottenendo in laboratorio un risultato senza precedenti: ΔLw=42.0 dB-

In un esempio: Se accendiamo un generatore normalizzato di calpestio (posto al piano superiore), e successivamente ci rechiamo negli ambienti sottostanti NON sentiamo o percepiamo ad orecchio nessuna differenza di rumore.



Relatore in questa giornata di Workshop il Dott. Luca Bergami dell' Ufficio Tecnico di ArcoAcustica, parlerà dei problemi di propagazione del rumore di calpestio attraverso i solai e delle risposte all'avanguardia in questo settore.

Alla fine risponderà a qualsiasi dubbio o domande di voi partecipanti.



PROGRAMMA DEL WORKSHOP

1. Introduzione sull'isolamento acustico in Italia DPCM 5/12/97;

2. Le 5 tipologie di rumorosità da gestite/contenere quando di progetta/costruisce l'involucro;

3. Il Livello calpestio e le normative di emissione rumore

4. Studi di ArcoPlus tra storia e innovazione (Storicamente i valori più bassi rilevati si aggirano attorno a 40.0 dB; il risultato ottenuto in opera, collaudato da un tecnico in acustica di Bergamo è stato 15.0 dB;)

5. Le analisi di Arco Plus svolte in Francia presso C.S.T.B Centre Scientifique et Technique du Bâtiment di Marne-la-Vallée (Delta Lw = 42.0 dB) ;



PER I PARTECIPANTI

A fine presentazione tutti i partecipanti avranno in omaggio la guida gratuita alla normativa acustica e gli studi anti-calpestio ArcoPlast.

