Workshop “esplorando il sonno dei piccoli”

L'essere umano spende almeno un terzo della sua vita DORMENDO.

Il sonno è di fondamentale importanza per la nostra salute.

Quando arriva un bambino in famiglia, i ritmi cambiano per tutti, a volte non solo nei primi mesi e la nanna può diventare un'incubo per tutta la famiglia.



Un workshop dedicato ai genitori con bambini da 0-5 anni in cui imparemo:

-cos'è il sonno, la sua fisiologia e cosa lo INFLUENZA

-quali sono gli ingredienti per un sonno di qualità

-come gestire le difficoltà legate alla nanna



Ma è possibile risolvere i problemi legati all'addormentamento, i risvegli notturni?

...si può diventare "Buoni dormitori anche da adulti, il massimo è imparare da piccoli!"



Questo incontro ha l'obiettivo di permettere ai genitori di avere chiarimenti sull'argomento e di poter sottoporre domande all'esperta, la Dott.ssa Daniela Oliva, Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

Per seguire il workshop con attenzione e serenità consigliamo di non venire con i bambini.



Costo:18€

Durata: 2 ore (con piccolo rinfresco)



Per info e prenotazioni contattare il 3389913464 o 051/4123459 o via mail klary.22@hotmail.it o semplicemente cliccando sull'evento da Facebook (pagina Labulá) “parteciperò”.



Labulà si trova a Idice (San Lazzaro di Savena) in Via Emilia 2325/a

