Workshop creativo esperienziale nella natura

Laboratorio creativo esperienziale nella natura.

Un'occasione per passare un pomeriggio a contatto con la natura e la creatività! Vestitevi comodi e non preoccupatevi di sporcarvi!



Domenica 9 Settembre all'interno del parco Nicholas Green cercheremo un angolo che possa ospitare il nostro momento creativo e nel rispetto della natura che ci circonda: Toccheremo, Ascolteremo, Gusteremo e Guarderemo tutto con occhi diversi, un pò come se fossimo ritornati bimbi. Sperimentando diversi materiali naturali e di riciclo ci immergeremo nella dimensione creativa e grazie a momenti di riflessione e di interazione con l'altro ragioneremo sul concetto di Albero e Radici.



Il workshop costa 15 euro compreso di materiali e una durata di tre ore. Si consiglia abbigliamento comodo, un tappetino da yoga ed un asciugamano.

È aperto a tutti dai 20 ai 99 anni!

Ci incontreremo alle 17, 30 davanti l'ingresso degli Orti di Villa Contri in via.



Si prega di confermare la propria presenza entro martedì 5 settembre.

Posti limitati.