World Ducati Week, al via il raduno di ducatisti più grande al mondo

Parte oggi il World Ducati Week, che fino al 22 luglio 2018, presso il Circuito Internazionale di Misano, porterà il rombo di oltre mille Ducati a sincronizzarsi con migliaia di cuori appassionati.

L'atmosfera magnetica di questo lunghissimo week end trasporta in numerosi appuntamenti, dai test ride per provare i nuovi modelli della casa di Borgo Panigale, agli spettacoli Stunt Riders al cardiopalma. Poi ancora gli incontri con i piloti Ducati per autografi e gare mozzafiato e la Land of Joy Scrambler. Il tutto raccogliendo in un'unica passione centinaia di nazionalità differenti.

Giunto alla sua decima edizione, il World Ducati Week abbraccia Ducatisti provenienti da tutte le parti del mondo, trasformandoli in un'unica, grande, famiglia!

Per il giorno di avvio, in programma: Flat Track Race in live streaming su Facebook, la Parata dei Ducatisti e lo Scrambler Beach Party.