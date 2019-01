A Bologna la world largest lesson: più di 500 studenti coinvolti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La World Largest Lesson è un progetto ideato da Project Everyone in collaborazione con Unicef e sostenuto da UNESCO, nasce con lo scopo di portare nelle scuole temi rilevanti come l’uguaglianza e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Già nell’edizione passata, presentata a Perugia, si sono coinvolte 4 scuole, 65 classi e più di 1000 studenti che per un’ora e mezza hanno preso parte ad una lezione interattiva tenuta dai ragazzi di AIESEC Italia. Saranno, infatti, proprio loro coetanei a preparare e tenere queste lezioni, testimoni del fatto che, tematiche così importanti a livello globale sono già all’ordine del giorno anche per i più giovani, in quanto attori e responsabili del mondo di domani. Non solo Torino, ma anche Palermo, Bologna, Napoli, Trento e Venezia il 27 Febbraio prenderanno parte a questa iniziativa, che quest’anno avrà sicuramente numeri più rilevanti e un’impronta nazionale sempre più forte. La World Largest Lesson è solo una parte di questa grande iniziativa, a Maggio infatti, avrà luogo lo Youth Speak Forum, una giornata all’insegna di conferenze e workshop per discutere ancora degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile targati ONU. CONTATTI: Giuseppe Scarfò Responsabile Pubbliche Relazioni Cellulare: 3389373981 E-Mail: giuseppe.scarfo@aiesec.it