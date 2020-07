World press photo - sotto le stelle del cinema

Per il terzo anno consecutivo la manifestazione “Sotto le Stelle del Cinema” ospiterà una serata interamente dedicata al fotografia. L’evento, che si terrà venerdì 17 luglio 2020 alle ore 21.30, è organizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con la scuola di fotografia Foto Image di Bologna e la World Press Photo Foundation.

Sul grande schermo di Piazza Maggiore verrano proiettati le foto vincitrici della 63° edizione del World Press Photo 2020, il più importante premio fotogiornalistico del mondo, alla presenza Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e Fulvio Bugani, titolare di Foto Image e vincitore del premio nel 2015.

Quest’anno la giuria internazionale del concorso ha esaminato i lavori di 4.282 fotografi, per un totale di 73.996 immagini, e ha premiato 44 fotografi provenienti da 24 paesi, tra cui 6 italiani. Le spettacolari immagini vincitrici saranno proiettate su uno degli schermi cinematografici all’aperto più importanti d’Europa, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore, che rimane il fulcro della manifestazione. A causa delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 l’accesso alla piazza sarà limitato e avverrà solo tramite prenotazione dei posti. Per permettere un maggiore afflusso di persone, è stato quindi allestito un secondo schermo presso il BarcArena, al quartiere Barca, che proietterà gli stessi eventi.



Dei 6 italiani vincitori, saranno presenti e saliranno sul palco Fabio Bucciarelli, e Alessio Mamo.



Quest'anno per partecipare all’evento è necessario prenotare.

La proiezioni sono come sempre notturne e gratuite e avverranno all'aperto in totale sicurezza, per un numero massimo di 1.000 spettatori a sera.

L'inizio degli spettacoli è fissato alle ore 21.30, le "porte" d'accesso alla piazza saranno aperte alle ore 20.00 e chiuse alle ore 21.10. È necessario presentarsi con la prenotazione, stampata o digitale. Non sarà consentito accedere a Piazza Maggiore e a BarcArena senza la prenotazione del posto, senza mascherina, e con la febbre.

PRENOTAZIONI: https://cinetecabologna.18tickets.it/