“World Retroranning Championship”: sfida nella corsa all’indietro

La città di Bologna dal 13 al 15 luglio p.v ospiterà il “World Retroranning Championship” , campionato mondiale di retrorunning, organizzato dall’Associazione Culturale “Spetroliamoci” e Atletica Pontevecchio di Bologna.

Le prime due giornate di gara si svolgeranno sulla pista del centro sportivo “Arcoveggio” per le sfide su distanze da cento a diecimila metri, il terzo giorno la chiusura del mondiale è affidata alla mezza e maratona, prima volta ai mondiali di retrorunning, nel cuore del parco dei Giardini “Cà Bura” del quartiere Navile.

L’elenco provvisorio degli iscritti alla corsa all’indietro , “retro running o backwards running” disciplina sportiva con un popolo numeroso di praticanti sopratutto in Giappone dove da secoli viene utilizzato come esercizio quotidiano, sbarcata nel nostro paese negli anni ‘90 , assegna alla delegazione tedesca la nazione con il maggior numero di partecipanti e atleti da zone alta della classifica.

Uomo di punta THOMAS DOLD, 34enne di Wolfach , città termale nella Foresta Nera e parte dell'Ortenaukreis nel Baden-Württemberg , atleta bionico 176 centimetri di altezza per 76 chilogrammi di peso, detentore di sette “ Backward running world records” su distanze da 400 a 10.000 metri e specialista “ Vertical Sprint “ (salire di corsa le scale dei grattaceli) con sette vittorie al’”Empire State Bulding Run Up” di New York.

L’Italia si affida a ALBERTO VENTURELLI, atleta di Vignola che occupa il secondo posto nella classifica provvisoria del Campionato Nazionale Retro Challenge , e per la categoria “Over70” FERNANDO OLEZZI , 71enne di Calderara di Reno, già campione mondiale che il 27 maggio u.s ai tricolori AICS ha conquistato la medaglia di bronzo .

Cena di benvenuto per atleti e accompagnatori alle 20,30 di Venerdì 13 luglio presso l’Azienda Agricola “La Rizzola” di Calderara di Reno (BO) con un menù emiliano in linea con la corsa all’indietro : si parte dall’amaro per arrivare all’antipasto.