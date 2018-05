"Wow!": live showcase 2018

WOW! del Centro sviluppo Artisti di Music Academy, è un Contest musicale atipico, l'unico che da molti anni crea realmente una rete di contatti tra i giovani artisti e i professionisti della musica attraverso showcase, workshop, laboratori gratuiti sia in Italia che all'estero.

Dopo alcuni mesi, in cui i Progetti selezionati hanno lavorato con il tutor Paolo Valli che li ha guidati nella produzione artistica, il 9 giugno dalle 17.30, si esibiranno Live in uno showcase presso ZR Music Factory di Bologna alla presenza di alcuni stimati professionisti della musica e della discografia, nazionale e internazionale.

Alle 15.30 invece, nello spazio workshop all'aperto di ZR Music Factory, Bob James, direttamente da Londra, ci parlerà di Music Business.

Tutti gli eventi WOW! sono GRATUITI e aperti al pubblico e sono sostenuti dal Comune di Bologna, Bologna City of Music UNESCO, Regione ER, MEI, Live Music Academy, LPEB London, Tuttorock, Lepida TV, ZR Music Factory.