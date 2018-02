"Wow! Onlab" con Eric Buffat

Il Centro Sviluppo Artisti (CSA) di Music Academy, è lieto di presentare WOW!

Il nuovo Progetto che ospiterà alcuni dei professionisti e artisti più apprezzati del panorama musicale italiano e internazionale con Laboratori, Workshop e incontri gratuiti per tutti gli allievi MA e per tutti i giovani interessati alla musica e alle dinamiche dell’industria discografica. Il Progetto WOW! è sostenuto e Patrocinato da London Performers Education Board, Comune di Bologna Quartiere S. Donato e S. Vitale, Regione ER e Bologna UNESCO City of Music.

Dopo Xantonè Blacq, collaboratore di tanti artisti fra cui Amy Winehouse, Music Academy ha il piacere di ospitare Eric Buffat, musicista, produttore e arrangiatore.



Ha collaborato con tanti artisti della musica pop: Raf, Paolo Vallesi, Mietta, Irene Grandi, Marco Masini, Ivana Spagna, Michele Zarrillo, Phil Collins, Sheila E., Nathan East, Geoff Westley, e altri, presso gli studi di registrazione Morning Studio, Logic Studio, Studio Santanna, Abbey Road London, Air Studios London.

Nel 1993 comincia a suonare e comporre per Laura Pausini, con la quale realizza Il mondo che vorrei (2003). E’ stato direttore musicale a L‘Edicola di Fiorello per due stagioni

consecutive andate in onda su SKYUNO.



WOW!ONLAB

Il Laboratorio evidenzierà le ragioni e i perché si scrive una canzone con una parte minima di teoria relativa alle forme più comuni di strutture musicali, ritmi e giri armonici con consigli pratici di arrangiamenti, scelta dei suoni il tutto condito da racconti su esperienze musicali personali.



Obiettivi: coinvolgere tutte le persone presenti e rendere la Masterclass interattiva imparando divertendosi.



Il Laboratorio si svolgerà mercoledì 28 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede Music Academy, è gratuito e aperto a tutti.

I posti sono limitati e si possono prenotare presso la Segreteria di Music Academy in Via dell’Idraulico 1 a Bologna (Zona Roveri) - T. 0516313706 - info@ma2000.it