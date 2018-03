Wow!Onlab presenta rockstar. we can be heroes just for one day.

Dopo Xantonè Blacq (collaboratore di tanti artisti fra cui Amy Winehouse) Eric Buffat (musicista produttore e arrangiatore di Laura Pausini), Music Academy ha il piacere di ospitare l’workshop dal titolo “RockStar we can be heroes just for one day” ideato e condotto da Lello Orso.



ll percorso professionale di Lello, inizia con alcune collaborazioni presso TV e Radio italiane, per proseguire sul mercato del Nord America. Ha creato Format Radiofonici, Contest per la TV,realizzato Festival occupandosi del concept, della direzione artistica e generale. In Italia ha collaborato con i più importanti Network radiofonici come KISS KISS, Radio 101, RDS, etichette discografiche come Bollicine e Università come il Politecnico di Milano.



WOW!ONLAB

Il Laboratorio metterà in luce non soltanto gli aspetti biografici più inediti e inconsueti di una grande Rock Star ma anche le soluzioni artistiche, a volte nate per caso, durante le registrazioni all’interno degli Studi. Saranno proiettati filmati e file audio inediti che Lello Orso è riuscito a reperire attraverso alcuni amici “radiofonici“ in Italia e negli USA.



Il Laboratorio si svolgerà mercoledì 28 marzo, dalle 16.30 alle 18.00, presso la sede Music Academy, è gratuito e aperto a tutti.

I posti sono limitati e si possono prenotare presso la Segreteria di Music Academy in Via dell’Idraulico 1 a Bologna (Zona Roveri) - T. 0516313706 - info@ma2000.it



Il Progetto WOW! è sostenuto e Patrocinato da London Performers Education Board, Comune di Bologna Quartiere S. Donato e S. Vitale, Regione ER e Bologna UNESCO City of Music.



Resp. Progetto WOW! Flavio Grilli • f.grilli@ma2000.it