Wrestling show a Medicina

Il Bologna WRESTLING Team è lieto di annunciare il suo prossimo grande spettacolo di wrestling, sabato 17 marzo 2018, al Centro Ca’ Nova di Medicina, in Provincia di Bologna! Organizzato con il patrocinio del Comune di Medicina.

All’ultimo spettacolo del 17 febbraio scorso, al Palabentivogli di San Venanzio di Galliera, i fan presenti hanno potuto assistere ad uno show pieno di emozioni, dove il Campione Europeo Red Scorpion ha difeso con successo il suo titolo contro un nuovo atleta del Bologna Wrestling Team, il misterioso Jason Cain. Quale altro sfidante si farà avanti per il campione nel prossimo show?



L'altro incontro titolato della serata, ha visto Leon, Campione Italiano del Bologna Wrestling Team, difendere la cintura con successo dall'assalto di ben due atleti, l'ex Campione VP Dozer e il Guerriero Maltese Gianni Valletta. Il Napoleone del Ring punterà di nuovo il mirino sul Campione Italiano o ci saranno nuovi desiderosi contendenti?



Le emozioni non sono finite qui però! Gli appassionati italiani che parteciperanno al prossimo show del Bologna Wrestling Team potranno ammirare i migliori atleti italiani provenienti dalla nostra accademia! Il volto più bello del Wrestling Nico Narciso, la bellissima Lydia Shaw reduce da una vittoria a San Venanzio, il Nano Guerriero Frankie Mastino, il Gorilla della Strada Trucker e il ritorno di BlackFord! Più tante altre sorprese!



In più, vi ricordiamo che potrete trovare lo stand informativo organizzato dall’associazione “Amici di Aurora” dedicato all'AGEOP, ONLUS bolognese che si occupa di assistere i bambini malati di tumore e le loro famiglie.



Sabato 17 Marzo, Centro Ca' Nova di Medicina, il Bologna Wrestling Team vi aspetta per una grande giornata di Wrestling!

Ingresso 8 euro, riduzione 5 euro dai 6 ai 12 anni.

Inizio spettacolo ore 20.00.