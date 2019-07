Wrestling with the Stars: show di wrestling a Medicina

Il Bologna Wrestling Team ritorna a dar spettacolo a Medicina DOMENICA 7 LUGLIO!

Questa volta sarà una serata all’insegna delle stelle, non solo nel cielo limpido che si ha d’estate, ma anche sul ring: oltre ai lottatori conosciuti in tutta Italia e in Europa, ci saranno delle vere e proprie STAR MONDIALI!

Grande ospite della serata sarà infatti il lottatore visto in TV e noto a tutti i fan, direttamente dal Giappone, TAJIRI!

Ci sono tutti i presupposti per un vero e proprio WRESTLING WITH THE STARS!



DOMENICA 7 LUGLIO

ORE 20:30

CENTRO CA’ NOVA

VIA SAN CARLO 1331 - MEDICINA (BO)

INFO: +39 333 168 3959