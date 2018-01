Wrongonyou, progetto neo folk in lingua inglese

Sabato 27 gennaio Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli al Covo Club. Si è avvicinato alla musica folk grazie ad artisti internazionali come Bon Iver e Fleet Foxes. Il suo è un progetto neo folk in lingua inglese, attento alla melodia e alla sperimentazione, innovativo e insolito nel panorama musicale italiano e per questo in grado di attirare un pubblico attento e curioso che in questi anni ha seguito Wrongonyou in tanti concerti in tutta Italia e anche all’estero.

Dopo aver conquistato il palco del Primavera Sound di Barcellona e dell’Home Festival di Treviso con brani come “The Lake” e “Killer”, Wrongonyou è ora al lavoro sul nuovo atteso album che uscirà nei primi mesi del 2018. Intanto sono usciti i singoli “I Don't Want To Get Down” e “Congratulations”, cover in versione acustica del brano del rapper statunitense Post Malone. Il cantautore ha annunciato la partecipazione al SXSW 2018 (South by Southwest festival) che si svolgerà come ogni anno ad Austin in Texas dal 13 al 17 marzo. Ingresso concerto: 12 euro