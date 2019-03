X: un'incognita di spettacolo

Giunto alla decima edizione , da qui il titolo dello spettacolo, il format semplice ma mai banale ideato dai gemelli DUBOSKY non farà mancare risate e leggerezza per una serata all’insegna della solidarietà con momenti dedicati alla musica di classe.



Claudio Venturi e Alessandro Boschi quindi lasciano la routine delle loro professioni per cimentarsi sul palco, ormai amico, del teatro Antoniano.



Quest'anno l'oggetto della beneficenza è l'associazione Oipa Italia ONLUS sezione di Bologna,

che si occupa di protezione animale tramite il lavoro e il supporto dei tanti volontari.

L'incasso della serata servirà, nello specifico, per le emergenze sanitarie e le cure da prestare ai nostri amici cani ospitati nelle strutture di zona.

Da segnalare la pregevole opera delle Guardie Zoofile che vigilano sui casi di maltrattamento

che purtroppo sono sempre numerosi.



Tra il nutrito cast, a parte gli improbabili conduttori, segnaliamo Gian Piero Sterpi, Alessia De

Pasquale, Filippo Marchi, Francesco Damiano.

Tra una gag e l’altra gocce di arte musicale con Massimo Tagliata e Le Scat Noir.

Infine anche gli amici a 4 zampe si esibiranno sul palco in coreografie originali e divertenti

saggiamente elaborate da Elisa Graziosi.



Se tutto lo show sarà un incognita dateci la certezza della vostra presenza per questa serata!

Un grandissimo grazie a tutti!