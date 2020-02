YES, I’M A WITCH è un laboratorio di movimento e pratiche corporee condivise rivolto a donne dai 18 anni, sia italiane che migranti.



Il laboratorio voluto da MondoDonna ONLUS è condotto da Francesca Penzo.



Obiettivo del laboratorio è il riconoscimento della propria identità di donne e del comune arricchimento nel confronto di provenienze da contesti e da storie diverse. Il terreno comune è la ricerca del significato del femminile nelle varie culture. La condivisione di esperienze e desideri diventa un patrimonio del gruppo nella pratica delle condivisioni.



Parlare di corpo femminile diviene sinonimo di dono della vita, origine, inizio di un nucleo vitale in un contesto di azione civile.

Durante il laboratorio si esplorerà l’essere gruppo attraverso la celebrazione fisica e narrativa in un respiro comune, e l’energia che da questo potrà scaturire;

s’indagherà la sensazione del lasciare andare, abbandonarsi, liberare energia e costruirne di nuova, rigenerarsi attraverso una pratica fisica intensa e celebrativa;

si arriverà sul limite in cui il fisico si affaccia sulla mente e viceversa, così da permettere all’entità corporea un’evoluzione non pianificata ma consapevole.

Si creerà, infine, un rituale collettivo in cui smarrire i confini del proprio essere per vagare verso percorsi di riappropriazione e condivisione fisica e sensoriale, seguendo il potere trasformativo del corpo femminile, miscellanea di spirito e energia.





Gli incontri saranno gratuiti

e si svolgeranno a partire

8-15-22-29 febbario e 7-14 marzo 2020

ore 14.30/17.30



presso Centro Interculturale Zonarelli via Sacco 15, Bologna.

Con l’appoggio di Next Generation Italy.



INFO E ISCRIZIONI:

T. 347/3165655

T. 335/5912935

M. fra.penzo@gmail.com

M. p.morgione@mondodonna-onlus.it