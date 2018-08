Yoga bimbi & arte. Una con-fusione nella natura!

All'interno del parco Nicholas Green due momenti dedicati ai bambini, allo yoga e alla creatività.



Ascolto, Mi muovo, Creo!

26 Agosto h 17,30

4/6 anni



Un momento dedicato ai più piccoli ed ai 5 sensi. Alternando yoga, momenti ludici ed espressivi faremo un viaggio tra gli elementi naturali Ascoltando, Toccando, Annusando, Guardando & Mangiando!



Il mio amico albero!

16 Settembre h 17,30

6/10 anni



Partiremo da una storia, da un Albero. Chissà cosa avrà da raccontarci e quante cose potremo dire noi a lui! Tra yoga, storie, canzoni e creatività scopriremo l'albero che c'è in noi!



I laboratori sono solo su prenotazione e chiuderanno il giorno prima dell'evento.



Saranno condotti da Margherita Fantini, insegnante di yoga in formazione presso Apy e Cecilia De Cola arte terapeuta in formazione presso Art Theraphy Italiana.





Per informazioni e iscrizioni

349.0699503

388.3462917 Whatsapp

388.1821977 Sms - Chiamate

cecilia.decola@gmail.com

