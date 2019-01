Yoga e diversabilità: presentazione del progetto

La disabilità non è un mondo a parte, è parte di un mondo che ha bisogno di essere educato, sensibilizzato e guidato nella cura e nella conoscenza delle persone che la vivono.



Lo yoga, sia per le sue caratteristiche di esercizio fisico che come strategia di approfondimento alla conoscenza del sé, può portare enormi benefici a chi si trova in una situazione dove occorrono particolari accortezze sia di movimento che di gestione emotiva.



Mercoledì 23 gennaio alle ore 16.00 presso il Tempo dei Giochi in via dello Sport 25 a Bologna, verrà presentato, in collaborazione col Comune di Bologna e con la Cooperativa Il Quadrifoglio, il progetto Yoga Speciale, un metodo di yoga per bambini/e diversamente abili e le loro famiglie. Il metodo, applicabile a tutte le tipologie di diversabilità, coinvolge infatti l'intera famiglia, fratelli e sorelle inclusi, per portare a conoscenza di un nuovo modo di vivere il contatto con i propri cari attraverso le pratiche dello yoga.



Durante la presentazione parleremo anche del progetto di formazione per gli insegnanti di sostegno su questo metodo, formazione, ad oggi al completo, che partirà in collaborazione con l'Ufficio Scuola del Comune di Bologna.



Per informazioni riguardo ai corsi: 051.6141147

(preferibilmente il giovedì dalle 15 alle 18)