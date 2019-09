Yoga e meditazione al Pilastro: due appuntamenti gratuiti

La pratica Yoga insegna ad accettare ed amare il proprio corpo, a controllare stati di ansia e stress attraverso il respiro.

Dopo i recenti fatti accaduti al Pilastro è bello poter concentrarsi invece su azioni collettive nell'ottica delle "buone vibrazioni" e della voglia di condividere momenti di benessere anche in aree decentrate o meno popolari di altre.



Con piacere il gruppo Gayayoga, guidato dall'insegnante Gaia Chon, porterà il suo contributo nel quartiere Pilastro di Bologna dove Associazione Mastro Pilastro sta realizzando eventi di riqualificazione e aggregazione attraverso arte, cultura, pratiche del buon vivere come appunto lo Yoga.



Ci saranno due appuntamenti GRATUITI:

*11 e 25 settembre,

dalle ore 18.45 alle ore 20.00.



11 settembre verranno introdotte alcune posizioni base e i principi della Meditazione

25 settembre si imparerà l'importanza del respiro e si introdurrà la musicoterapia delle campane tibetane.



A condurre sarà Gaia Chon

cresciuta nel mondo dello Yoga e del benessere olistico, è insegnante Yoga, counselor e naturopata olistica.

Autrice di manuali di self-help ed educ -attrice, conduce

"Dillo alla Luna", format su Puntoradio ogni sabato per scoprire tutto su Yoga, benessere e meditazione.



Le lezioni saranno per tutti:

chi ha già pratica di Yoga potrà approfondire l'approccio del Maitri Yoga,

chi non ha mai avuto esperienze potrà avvicinarsi piano piano senza sforzarsi ma coltivando l'ascolto di corpo e mente.



*Si richiede un abbigliamento comodo ed un tappetino o telo personale



**In caso di pioggia l'evento si svolgerà in spazio al chiuso



Ritrovo:

Alle 18.40 davanti alla farmacia del centro commerciale Pilastro

in via Pirandello 14



Ulteriori info:

bologna@mastropilastro.it

arte@unipopmaitri.org

Whatsapp Gayayoga 333 3203928