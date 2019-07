YPY, da Osaka sperimentazioni per nastri Ikigai Room

Polistrumentista e compositore fra i talenti più in vista della nuova scena giapponese, Koshiro Hino è il fulcro di band come GOAT jp e Bonanzas e ha all'attivo progetti collaborativi con artisti come Eli Keszler e Don't DJ.



Nel suo lavoro solista, di recente tra gli highlights di alcuni eventi di riferimento quali Berlin Atonal e Boiler Room x DOMMUNE, rimette in gioco due vecchi registratori multitraccia analogici a cassette per miscelare suoni e beat creati in studio in una formula dinamica e ibrida, capace di smarcarsi con un pizzico di humour dalle coordinate di drone, techno ed elettronica iperrealista.



I suoi ultimi album sono stati pubblicati da Where To Now?, Nous Disques e EM Records Osaka Japan.



Ingresso € 3,- riservato ai soci AICS 2018/19