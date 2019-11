Zerocalcare a Bologna: incontra i fan e presenta il nuovo libro

Martedì 19 novembre alle 15.00 Zerocalcare incontra i lettori e firma le copie del libro "La scuola di pizze in faccia del professor Calcare".

Questa nuova raccolta di storie di Zerocalcare, precedentemente apparse sul suo blog, su Wired, su Best Movie, su Repubblica, l'Espresso e altrove, è la più corposa della sua produzione editoriale. Corredata da un preciso sommario cronologico, è impreziosita anche da una nuova storia inedita in tre parti, per un totale di venticinque pagine, in cui l'autore di Rebibbia riflette sul necessario equilibrio tra il suo narrare più impegnato e quello più dégagé.